Сколько денег в 2025 году получит увольняющийся работник, если добьется соблюдения всех прав

Зарплата выплачивается за фактически отработанное время до даты увольнения. Например, если сотрудник отработал 15 дней из 22 рабочих в месяце, то при средней зарплате 160,7 тысячи рублей выплата составит 109,5 тыс. руб. (ст. 139 ТК РФ). Здесь учитываются оклад, премии, надбавки за выслугу лет, сверхурочные, если они зафиксированы в трудовом договоре или локальных актах. Переменные выплаты (например, квартальные бонусы) включаются пропорционально отработанному периоду. Эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева подчеркивает, что из расчета исключаются все периоды нетрудоспособности (больничные, отпуска за свой счет), так как они не оплачиваются как рабочее время.