Сколько человек спаслось с «Титаника» на самом деле?

Вопрос, сколько людей было на борту «Титаника» в момент катастрофы, сколько из них погибло и сколько спаслось, до сих пор остается спорным. Дело в том, что несколько пассажиров отказалось от поездки в последний момент и их не вычеркнули из списков, некоторые путешествовали под псевдонимом и были дважды занесены в списки. Некоторые люди в момент крушения добрались до шлюпок, но погибли, не дождавшись спасения. Среди эвакуированных один пассажир скончался на борту «Карпатии», которая подобрала спасшихся пассажиров «Титаника». Известно, что несколько из них умерло спустя какое-то время от полученных при крушении травм и нервного потрясения.