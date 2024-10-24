Сколько человек спаслось с «Титаника» на самом деле?

Вопрос, сколько людей было на борту «Титаника» в момент катастрофы, сколько из них погибло и сколько спаслось, до сих пор остается спорным. Дело в том, что несколько пассажиров отказалось от поездки в последний момент и их не вычеркнули из списков, некоторые путешествовали под псевдонимом и были дважды занесены в списки. Некоторые люди в момент крушения добрались до шлюпок, но погибли, не дождавшись спасения. Среди эвакуированных один пассажир скончался на борту «Карпатии», которая подобрала спасшихся пассажиров «Титаника». Известно, что несколько из них умерло спустя какое-то время от полученных при крушении травм и нервного потрясения.
Какие есть данные по числу выживших?
Капитан «Карпатии» Артур Рострон оценивал количество спасенных в 705 человек.
Согласно официальным данным о катастрофе, приведенным в докладе Британского торгового совета, всего на борту «Титаника» находилось 2224 человека, погибло 1514 человек, спаслось 710 человек — т. е. не менее трети пассажиров.
Историк Лестер Митчем сделал собственный подсчет погибших и выживших в катастрофе, учитывая только тех, чье существование и факт пребывания на «Титанике» документально подтверждены. Согласно полученным им данным, на борту лайнера находилось 2208 человек, погибло 1496 человек, спаслось — 712.
Такие же цифры публикует Энциклопедия Титаника. В ней также представлены биографии и истории спасения всех 712 человек, которым удалось пережить катастрофу.