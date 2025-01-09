Сколько часов отсутствия на работе считается прогулом?

«Если сотрудник отсутствовал без уважительной причины более 4 часов подряд на рабочем месте, то, согласно ст. 81 Трудового кодекса, это может быть квалифицировано как прогул, — подтверждает адвокат Юлия Паушкина. — Начальник имеет право применить дисциплинарное взыскание. Правда, сначала он должен получить от вас письменное объяснение. Если причина отсутствия была уважительной, то к объяснению имеет смысл приложить подтверждающие это справки и документы».