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Сколько часов отсутствия на работе считается прогулом?

Надо было срочно отлучиться с работы, начальника предупредить не успел. Вернулся через 4 часа, а мне говорят — у тебя прогул. Разве это так действует?

Источник: Freepik

«Если сотрудник отсутствовал без уважительной причины более 4 часов подряд на рабочем месте, то, согласно ст. 81 Трудового кодекса, это может быть квалифицировано как прогул, — подтверждает адвокат Юлия Паушкина. — Начальник имеет право применить дисциплинарное взыскание. Правда, сначала он должен получить от вас письменное объяснение. Если причина отсутствия была уважительной, то к объяснению имеет смысл приложить подтверждающие это справки и документы».

Если работодателя объяснения не удовлетворят, прогульщику могут объявить замечание, выговор или уволить его.

«Кстати, время обеденного перерыва в счёт 4 часов прогула не входит, — добавляет Паушкина. — Обеденный перерыв рабочим временем не считается, и человек может проводить его как хочет и где хочет».