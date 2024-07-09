Скидка 7%. Семьи с доходом до 90 тысяч будут платить меньше налогов

Семьи с детьми будут иметь возможность вернуть часть уплаченного налога на доход. Согласно изменениям в законопроект о семейной выплате, часть уплаченного НДФЛ будут компенсировать работающим родителям в семьях с двумя и более детьми, среднедушевой доход которых меньше полуторакратного размера минимального прожиточного минимума в месяц. При среднем прожиточном минимуме в России около 15 тыс. руб., на человека в семье должно приходиться не более 22,5 тыс. руб. в месяц, а на семью из четырех человек — до 90 тыс. руб.