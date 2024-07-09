Скидка 7%. Семьи с доходом до 90 тысяч будут платить меньше налогов

Семьи с детьми будут иметь возможность вернуть часть уплаченного налога на доход. Согласно изменениям в законопроект о семейной выплате, часть уплаченного НДФЛ будут компенсировать работающим родителям в семьях с двумя и более детьми, среднедушевой доход которых меньше полуторакратного размера минимального прожиточного минимума в месяц. При среднем прожиточном минимуме в России около 15 тыс. руб., на человека в семье должно приходиться не более 22,5 тыс. руб. в месяц, а на семью из четырех человек — до 90 тыс. руб.
Таким семьям снизят ставку НДФЛ с 13 до 6%, то есть, фактически сделают скидку на налог 7%. При назначении выплаты будут учитывать детей до 18 лет или до 23 лет, обучающихся на дневном отделении вуза. Правительство установит порядок и условия назначения семейной выплаты.
Всего помощь получат около 2,4 млн многодетных семей, где воспитывается более 7 млн детей, рассказал aif.ru депутат Госдумы, член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.
«Преимущества данного законопроекта очевидны и важны для граждан. Во-первых, снижение налоговой ставки НДФЛ с 13 до 6% для работающих родителей в семьях с двумя и более детьми позволит облегчить финансовое бремя, что особенно важно для семей. Это поможет улучшить качество жизни и стимулировать рождаемость, что в свою очередь положительно скажется на демографической ситуации в стране. Во-вторых, компенсация части уплаченного НДФЛ и введение очередности выплат обеспечат более справедливое распределение финансовой помощи», — сказал Чаплин.
Очень важно, что законопроект предусматривает более справедливый порядок расчета налоговой выплаты, добавил депутат Госдумы Владимир Кошелев. В первом чтении этот момент не был учтен, и его добавили в процессе проработки инициативы.
«Ко второму чтению по поручению Президента России нами внесена поправка о более справедливом расчете налоговой выплаты — речь идет об очередности выплаты. Семейная налоговая выплата семьям будет осуществляться до того, как произведут другие вычеты — имущественные, на образование, здравоохранение и вычеты стандартные на детей, которые сегодня существуют. Это делается для того, чтобы налоговые вычеты не влияли на размер компенсации», — сказал он.
Первоначальный расчет семейной выплаты до вычетов из подоходного налога позволит избежать снижения размера компенсации и обеспечит большее количество семей возможностью получить необходимую поддержку. Установление правительством порядка и условий назначения семейной выплаты создаст прозрачную и понятную систему получения финансовой помощи.
«Чёткие критерии и процедуры позволят минимизировать бюрократические препятствия и обеспечат равный доступ к компенсациям для всех семей, соответствующих заданным условиям. В результате этих мер семьи с детьми смогут более активно участвовать в экономической жизни страны и лучше справляться с финансовыми трудностями, что, в конечном итоге, способствует общему благополучию общества», — добавил депутат Чаплин.