Скейтбордист проехал 5000 километров через все США за 57 дней

Скейтборд сложно назвать скоростным видом транспорта, но Чад Карузо никуда особенно не торопился. Зато он был полон решимости установить рекорд по самому быстрому пересечению Америки на скейтборде среди мужчин. Не то чтобы на этот титул было много претендентов, но Чад решил стать первым.
Для осуществление плана Карузо понадобились лишь скейт и рюкзак с небольшим скарбом. Налегке он встал на доску и тронулся. Впереди его ждали проносящиеся мимо машины, врезающиеся в лицо насекомые и пять тысяч километров пути.
«Я знал, что ношение чего-то тяжелого на спине по 10 часов в день два месяца подряд будет для меня тяжелым испытанием. Как ни странно, по мере продолжения путешествия я понял, что мне нужно даже меньше, чем я думал. Я начал сбрасывать одежду и снаряжение по мере продвижения путешествия», — Чад Карузо.
А на финише скейтбордиста ждали сотни людей. Ведь Чад не просто так поехал, а заявил о своем намерении в Книгу рекордов Гиннесса, чтобы там зафиксировали достижение.
«Я все время вспоминал себя в подростковом возрасте, когда я бросил школу, чтобы заняться скейтбордингом, и все эти годы боролся со всеми, кто убеждал меня бросить это увлечение», — заявил Чад на финише, одновременно жалуясь на боль в ногах, какую он еще никогда не испытывал.
Была у скейтбордиста еще одна цель. Своим примером он хотел показать людям, что есть и другие занятия, кроме наркотиков и алкоголя. Ведь он и сам раньше любил приложиться к бутылке, но в одурманенном состоянии ему становилось сложно ездить на скейте, и он предпочел его другим увлечениям.
«Трезвость помогла мне перевернуть всю мою жизнь и вернуть меня к тому, что я действительно люблю делать. Я также считаю, что самоанализ и тишина необходимы для улучшения психического здоровья, что было одной из причин, по которой я решил предпринять эту попытку в одиночку», — Чад Карузо.
Безостановочно мужчина не катил. Ему нужно было отдыхать, и он останавливался на ночлег в отелях. В среднем Чад проезжал около 90 километров в день, доводя себя до предела возможностей. За время в пути его обувь износилась, он стирал свою одежду десятки раз, за ним гнался койот, он заблудился в пустыне без воды, на него нападали хулиганы, у него в ухе решила обосноваться моль. Но зато, говорит Чад, это было нескучно. Веселее может быть разве что приключение участников одной экспедиции, которые провели 37 дней в джунглях Суринама.