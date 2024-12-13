Скейтбордист проехал 5000 километров через все США за 57 дней

Безостановочно мужчина не катил. Ему нужно было отдыхать, и он останавливался на ночлег в отелях. В среднем Чад проезжал около 90 километров в день, доводя себя до предела возможностей. За время в пути его обувь износилась, он стирал свою одежду десятки раз, за ним гнался койот, он заблудился в пустыне без воды, на него нападали хулиганы, у него в ухе решила обосноваться моль. Но зато, говорит Чад, это было нескучно. Веселее может быть разве что приключение участников одной экспедиции, которые провели 37 дней в джунглях Суринама.