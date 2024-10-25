Скелет мамонта Тадибе возрастом 44 тыс. лет отправили на реставрацию

Найденный в 2020 году в ЯНАО скелет мамонта Тадибе отправили в Ленобласть на реставрацию. Об этом сообщили на официальном сайте правительства региона.
Реставрацией мамонта займутся специалисты Международного центра реставрации в селе Рождествено в Ленинградской области. Восстановление древних окаменелостей продлится около года, после чего их вернут в Салехард.
Восстановительные работы будут проводиться под руководством одного из ведущих в стране специалистов в области реставрации естественно-исторических объектов Юрия Старикова.
Как отметила заведующая отделом гуманитарных исследований МВК имени И. С. Шемановского Евгения Хозяинова, реставрация необходима для того, чтобы сохранить скелет надолго.
«Для оценки масштаба работ был приглашен специалист, который ранее уже реставрировал музейные экспонаты, в том числе мумию мамонтенка Любы. На основе его заключения мы разработали концепцию восстановления находки», — подчеркнула Хозяинова.
В Ленобласть скелет мамонта отправили в два этапа. Все фрагменты герметично упаковали и поместили в специальные короба. Реставрация завершится уже в следующем году, когда останки мамонта Тадибе превратятся в полноценный музейный экспонат.
Скелет мамонта обнаружил в 2020 году на берегу озера Печевалавато в 25 км от села Сеяха местный житель по имени Константин Тадибе. В честь него и назвали мамонта. Участники экспедиции исследовали береговые отложения на площади более 80 кв. м. Костные останки с мягкими тканями лежали на глубине от 0,5 до 1,5 м. Чтобы их извлечь, специалисты соорудили короб и использовали помпы для откачивания воды. В течение четырех лет останки древнего животного хранились в холодильнике.
Ученым удалось собрать череп, большую часть позвоночника, ребра, тазовые кости, трубчатые кости конечностей, части кистей и стоп, фрагменты кожи и копролит. Крестцово-поясничный отдел позвоночника, правая кисть и левая стопа сохранились в естественном сочленении и были скреплены связками. Специалисты предположили, что труп мамонта еще много веков назад вывалился из берегового обрыва и был замыт водами озера.
Исследователи предположили, что останки принадлежали взрослому самцу мамонта. Характер останков и состояния зубной системы свидетельствует о смерти животного в возрасте 12−14 лет. Мамонт жил более 44 тыс. лет назад.
Ранее исследователи смогли восстановить генетический код шерстистого мамонта, используя останки мамонтенка-самки возрастом 52 тыс. лет. После смерти животное подверглось естественной лиофилизации — замораживанию, а затем стремительному превращению воды в тканях из твердого состояния сразу в газообразное. Анализ показал, что в обезвоженных клетках трехмерная структура хромосом мамонта превратилась в прочный стеклообразный материал. Эти образцы могут сохраняться миллионы лет. Находка окаменелых хромосом позволила собрать полную последовательность ДНК вымершего существа. Ученые обнаружили гены, связанные с ростом шерсти и устойчивостью к холодам, что помогает понять, как мамонты адаптировались к окружающей среде.