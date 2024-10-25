Скелет мамонта Тадибе возрастом 44 тыс. лет отправили на реставрацию

Скелет мамонта обнаружил в 2020 году на берегу озера Печевалавато в 25 км от села Сеяха местный житель по имени Константин Тадибе. В честь него и назвали мамонта. Участники экспедиции исследовали береговые отложения на площади более 80 кв. м. Костные останки с мягкими тканями лежали на глубине от 0,5 до 1,5 м. Чтобы их извлечь, специалисты соорудили короб и использовали помпы для откачивания воды. В течение четырех лет останки древнего животного хранились в холодильнике.