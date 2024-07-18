Скелет динозавра Апекса стал самым дорогим ископаемым за всю историю торгов

НЬЮ-ЙОРК, 18 июля. /ТАСС/. Скелет стегозавра по имени Апекс, возраст которого оценивается в 161 млн лет, ушел с молотка за рекордные $44,6 млн с аукциона Sotheby’s в Нью-Йорке. Он относится к виду растительноядных динозавров с костяными пластинами на спине.
По оценкам экспертов, цена экспоната оценивалась в $4−6 млн, как сообщил портал USA Today. Однако уже во время аукциона стоимость Апекса побила рекорд, установленный во время продажи скелета тираннозавра Стэна за $31,8 в 2020 году. Аукционный дом на своей странице в Х (ранее Twitter) подтвердил, что Апекс стал «самым ценным ископаемым, который когда-либо был продан на аукционе».
В Sotheby’s отметили, что скелет Апекса стал «самым полным» из когда-либо найденных скелетов динозавров этого вида. Он содержит 254 из 319 обнаруженных костных элементов. Высота Апекса составляет 3,3 м, длина «от носа до хвоста» достигает 8,2 м. Представители аукционного дома определили, что он жил примерно 161−146 млн лет назад во времена позднего юрского периода. Sotheby’s уточняет, что останки динозавра нашли на частной земле в штате Колорадо в 2022 году, недалеко от города Динозавр.
Впервые остатки стегозавра на севере штата Колорадо обнаружил американский палеонтолог Чарльз Маршалл в 1877 году. Он составил название вида из двух греческих слов «крыша» и «ящерица», посчитав, что пластины на спине существа похожи на черепицу двухскатной крыши.