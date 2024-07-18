Скелет динозавра Апекса стал самым дорогим ископаемым за всю историю торгов

В Sotheby’s отметили, что скелет Апекса стал «самым полным» из когда-либо найденных скелетов динозавров этого вида. Он содержит 254 из 319 обнаруженных костных элементов. Высота Апекса составляет 3,3 м, длина «от носа до хвоста» достигает 8,2 м. Представители аукционного дома определили, что он жил примерно 161−146 млн лет назад во времена позднего юрского периода. Sotheby’s уточняет, что останки динозавра нашли на частной земле в штате Колорадо в 2022 году, недалеко от города Динозавр.