Скажите «сыр»: какой сыр стоит всегда иметь под рукой на кухне

В 2014 году Россия ввела эмбарго на ввоз сыров из Евросоюза, поэтому найти в широкой продаже популярные французские, итальянские и швейцарские сыры до сих пор нельзя. Впрочем, российские производители не теряли эти годы даром и сегодня предлагают на рынке немало достойных альтернатив. «Могу совершенно ответственно заявить, что сырная полка по сырам с белой плесенью в России сегодня уступает по своему разнообразию и качеству, только Франции. У наших любителей такого сыра выбор шире, чем в любой другой стране Европы, кроме Франции», — говорит Блажко, чья сыроварня De Famille прицельно занимается мягкими сырами с белой плесенью. Крупецков подтверждает, что камамбер и другие сыры этой категории российским производителям хорошо удаются. По его словам, меньше, но все-таки есть локальные сыры и с голубой плесенью — горгонзола и дор блю в разных вариациях, а также козьи сыры. «Откровенно говоря, проблемы в ассортименте не связаны с сыроварами. Например, у нас нет в стране молочного овцеводства и, соответственно, нет достойного ассортимента сыров из овечьего молока. В Европе сейчас очень популярным становится сыр из буйволиного молока. В моде сыры с белой плесенью семейства бри из молока буйволиц, но в России буйволиц практически не разводят, так что такие сыры тоже у нас отсутствуют», — говорит Блажко.