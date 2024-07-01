Скажем солнцу спасибо. Какая польза организму может быть от жары

В России продолжается период жаркой солнечной погоды, которая кое-где прерывается кратковременными дождями. Наступивший июль в целом тоже ожидается довольно тёплым, иногда жарким и относительно засушливым.
В таких условиях человек быстрее утомляется и чаще испытывает сонливость. Жара опасна и чревата многими неприятностями — в частности, обезвоживанием организма. Но есть и плюсы. Например, мы носим более лёгкую одежду, что подталкивает нас к более активному образу жизни, предпочитаем пешие прогулки толкотне в общественном транспорте, чаще выбираем спортивный вид отдыха.
Aif.ru объясняет, какую ещё пользу можно найти в жаркой погоде.
Снижается аппетит — появляется возможность похудеть
Каждый по себе знает, что в жару хочется меньше есть. Организм почти не тратит энергию на обогрев, и ему требуется меньше калорий. Так почему бы не обратить это на пользу? Вы давно хотели скинуть пару кило? Сейчас самое время.
Знойный июль — отличная возможность пересмотреть свой рацион. Утром вместо яичницы с беконом лучше съесть фруктовый салат с йогуртом. Отдавайте предпочтение овощам, ягодам и фруктам, и вас уже не потянет на фастфуд. Устраивайте разгрузочные дни на яблоках или кефире.
В жару проще отказаться от сахара и тем самым снизить калорийность потребляемой пищи. Кроме того, доказано, что воздействие солнечного света помогает контролировать аппетит и меньше есть. А недостаток солнца, наоборот, иногда мешает достичь чувства сытости и вынуждает человека переедать.
Вырабатывается витамин D
Солнечные лучи повышают наш иммунитет, активизируют эндокринную систему и увеличивают секрецию гормонов. Под влиянием ультрафиолета организм начинает вырабатывать витамин D, который укрепляет кости и мышцы.
Кроме того, витамин D защищает от диабета, способствует потери жира на животе, улучшает цвет лица, поднимает настроение и даже увеличивает нашу продуктивность в течение дня. Врачи говорят, что в знойные дни достаточно проводить на улице 20 минут, чтобы получить дневную дозу этого витамина. Разумеется, при этом нельзя забывать о головном уборе, солнцезащитном креме и бутылке негазированной воды.
Снижается кровяное давление, усиливается иммунитет
Не только витамином D полезен солнечный свет. Исследователи из Эдинбургского университета обнаружили, что при попадании на кожу ультрафиолета в кровеносные сосуды выделяется соединение, которое уменьшает давление — оксид азота. Таким образом, солнечный свет снижает риск инсультов и сердечных приступов.
Другое дело, что при жаре увеличивается нагрузка на сердце и сосуды, учащается пульс, возникают тахикардия и аритмия, что, наоборот, усиливает риск для сердечников. Да и статистика говорит нам о том, что в такие дни возрастает число инфарктов, инсультов и вызовов скорой помощи.
Так что к солнечным ваннам людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы нужно относиться с предельной осторожностью.
Вот почему солнечный свет иногда используется для лечения таких аутоиммунных заболеваний, как псориаз.
Запах пота успокаивает
В жару мы обильно потеем, но сам этот процесс может доставить радость разве только при посещении бани. Потеть на улице под палящим зноем — так себе удовольствие.
Между тем, человек обязан потеть время от времени. Так задумано природой, ведь вместе с жидкостью через кожу выходят ненужные и даже опасные вещества — токсины. Так что жаре за это можно сказать спасибо.
А шведские учёные год назад обнаружили ещё одну, весьма неожиданную пользу потоотделения. Выяснилось, что запах пота успокаивает некоторых людей, в первую очередь — встревоженных женщин.
Исследователи привлекли к эксперименту 48 представительниц прекрасного пола, страдавших от социальной тревожности (они сильно переживали по поводу всего вокруг) и проходящих соответствующий курс лечения. Участниц разделили на две группы. Одной из них давали нюхали ватки, пропитанные потом, собранным с тел других добровольцев. Во второй группе женщины нюхали ватки с нейтральными запахами.
Обе группы во время эксперимента проходили курс терапии от тревожных расстройств, но результаты лечения у участниц из первой группы оказались более эффективными. У них показатели тревожности снизились на 39%, что было примерно в два раза больше, чем у тех, кто нюхал «нейтральные» ватки.
«Мы были немного удивлены полученными результатами», — призналась Элиза Винья, научный сотрудник Каролинского института в Стокгольме, где и был проведён эксперимент. Природу явления учёные пока не объяснили, но очевидно, дело в феромонах — летучих веществах, которые источает наша кожа.
Уменьшаются застои и напряжения в теле
С точки зрения восточной медицины, высокая температура воздуха предпочтительней низкой — она оказывает лечебный эффект на наш организм. Холод вызывает простудные и воспалительные заболевания, он же приводит к застойным явлениям и напряжениям в нашем теле. Замерзая, человек как бы сжимается, скукоживается, и ткани, впитавшие холод, входят в состояние напряжения. Из-за него могут возникать различные воспалительные заболевания — например, молочница или цистит. Эти болезни, как нам кажется, иногда появляются без всякого повода.
А жара действует противоположным образом: выгоняя холод из тела, она делает нас более расслабленными, улучшая циркуляцию внутренней энергии и устраняя застойные явления в тканях и органах.