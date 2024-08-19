Скаты, креветки и морские игуаны: удивительные фотографии обитателей океана

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В этом году в фотоконкурсе приняло участие более 15 000 авторов, которые запечатлели морских животных во всей красе и разнообразии. Некоторые фотографы использовали воздушные или подводные дроны.
Среди фотографий — ком с приманкой, который поедают одновременно из воды и с воздуха, невозмутимые угри во время отлива и, разумеется, множество рыб самых разных пород.
Победителей объявят 12 сентября. Призовой фонд премии составляет 10 тысяч фунтов, среди призов заявлены профессиональное оборудование для подводной съемки и несколько путевок в красивые природные уголки с профессиональными гидами.
Фотографии победителей прошлого года тоже можно посмотреть в нашем материале.