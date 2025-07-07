Скарлетт Йохансcон стала самой кассовой актрисой в истории кино

На производство мультфильма «Элио» потратили $150 млн. Предыдущий низкий старт по сборам среди проектов Pixar принадлежал мультфильму 2023 года «Элементарно» режиссера Питера Сона (он же снял «Хорошего динозавра» в 2015 году) — эта лента на старте заработала $29,6 млн в домашнем прокате (показывали в 4035 кинотеатрах). Тем не менее «Элементарно» привлек внимание зрителя и в итоге собрал более $496 млн в прокате по всему миру, свыше $154 млн из них картине принес домашний прокат.