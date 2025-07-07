Скарлетт Йохансcон стала самой кассовой актрисой в истории кино

40-летняя Скарлетт Йохансcон стала самой кассовой актрисой в Голливуде в истории кино, утверждает The Wrap. Фильмы с ее участием заработали $14,8 млрд в мировом прокате.
Более $8,7 млрд — касса четырех лент серии «Мстители» от Marvel и еще один супергеройский проект студии — «Первый мститель: Противостояние». В каждой ленте Йоханссон сыграла Наташу Романофф (она же «Черная вдова»).
До этого рекорд установил Сэмюэл Л. Джексон («Секретное вторжение», «Капитан Марвел 2»), также снимавшийся в фильмах Marvel. Картины с его участием собрали в прокате $14,6 млрд. В топ-5 кассовых актеров Голливуда значатся еще несколько коллег Йоханссон по супергероике Marvel — это Роберт Дауни-младший («Железный человек», «Мстители: Война бесконечности») и Крис Пратт («Стражи Галактики»).
Последнего она заменила на посту главной звезды франшизы «Мир юрского периода». Актриса как раз установила рекорд благодаря новому фильму о динозаврах, живущих в наши дни, — «Мир юрского периода: Возрождение», который за первые шесть дней в прокате заработал $318 млн. В этой картине Йоханссон предстала в образе бывшего военного Зоры Беннетт, отправившейся в экспедицию на один из островов, где все еще живут гигантские рептилии.
Ранее мультфильм режиссеров Эдриана Молины («Тайна Коко»), Мадлен Шарафьян («Нора»), Доми Ши («Бай», «Я краснею») «Элио» показал худший старт в прокате в истории анимационной студии Pixar. На больших экранах в зарубежном прокате ленту показывают с 20 июня, по итогам уик-энда
«Такие цифры были бы неплохим результатом для другой оригинальной анимации, но не для Pixar, для студии такие показатели на старте ниже средних», — объяснял Дэвид А. Гросс, глава консалтинговой компании FranchiseRe movie.
На производство мультфильма «Элио» потратили $150 млн. Предыдущий низкий старт по сборам среди проектов Pixar принадлежал мультфильму 2023 года «Элементарно» режиссера Питера Сона (он же снял «Хорошего динозавра» в 2015 году) — эта лента на старте заработала $29,6 млн в домашнем прокате (показывали в 4035 кинотеатрах). Тем не менее «Элементарно» привлек внимание зрителя и в итоге собрал более $496 млн в прокате по всему миру, свыше $154 млн из них картине принес домашний прокат.