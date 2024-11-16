Скандинавская ходьба: легкий путь к физической активности

Существует несколько типов палок, в том числе модели с фиксированной длиной и телескопические. Палки должны иметь качественные наконечники для хорошего сцепления с поверхностью, их можно купить отдельно. Большинство делают из резины, они бывают разных форм, и некоторые отличаются особой износостойкостью, поэтому выбирать их нужно в зависимости от того, где предполагается заниматься. Так, различают наконечники для твердых покрытий, скажем асфальта или плотного грунта, а также для рыхлой почвы или снега. Бывают и металлические, острые наконечники.