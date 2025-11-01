Парик Вэнса и костюм Трампа: кому из звезд и политиков Хэллоуин испортил настроение

Джулия Фокс раскритикована за костюм жены Кеннеди
Актриса и модель Джулия Фокс на праздника решила одеться вызывающе и пришла на вечеринку в костюме жены Джона Кеннеди. Критике же подверглось то, что Джулия выбрала наряд, который был на Жаклин Кеннеди в момент убийства мужа. Актриса не постеснялась и также добавила на одежду пятна крови, чтобы совпадение было полным.
На критику за неуместный образ и плохой вкус Фокс ответила, что костюм Жаклин стал одним из самых запоминающихся образов в современной истории. Модель также добавила: «Это про травму, про силу и про то, как сама женственность является формой сопротивления».
Вице-президент США Вэнс высмеял сам себя
Вице-президент США Джей Ди Вэнс на вечеринке не был, но в праздник все же отметился. Чиновник выложил видео в своих соцсетях, где высмеял мем с собой. Вэнс надел парик и выпучил глаза — это стало отсылкой к скандалу Зеленского и Трампа в Овальном кабинете. Под постом он написал: «Всем счастливого Хэллоуина, не забывайте говорить спасибо, когда идете за сладостями!».
Пользователи уже изрядно поиздевались над политиком, редактируя изображения. Теперь по соцсетям гуляют мемы с лысым или длинноволосым кудрявым Вэнсом.
Дональд и Мелания Трамп нарядились в образы самих себя
Президент США Дональд Трамп приехал в Белый дом на вечеринку в честь Хэллоуина с женой Меланией. Политик не стал менять привычный деловой костюм, а его супруга нарядилась в закрытое пальто. Таким образом пара оказалась в образах самих себя.
Однако под критику они попали не из-за этого. Дело в том, что Мелания решила украсить Белый дом сотнями тыкв (традиционный атрибут праздника), а также красивыми цветами и листьями. После этого супруги выдавали подарки длинной очереди из детей. Это разозлило госслужащих, которые остаются без денег и голодают на фоне шатдауна.
В Мичигане предотвратили теракт
В ночь Хэллоуина несколько мужчин, причастных к «Исламскому государству» * собирались совершить нападение. Однако ФБР успело их задержать и предотвратить теракт в Мичигане.
За неправильный костюм уволили мужчину в Техасе
Один из сотрудников пришел на вечеринку на своей работе в костюме террориста. Вместо пояса со взрывчаткой у него был пояс с алкоголем. Начальству такой образ не понравился и «шутника» уволили. Он сам назвал свой наряд «досадным недоразумением».
В Чикаго прошли массовые столкновения жителей с федералами
Федеральные агенты рассредоточились по Чикаго в поисках нелегальных мигрантов. Сотрудники искали тех, кто нарушил миграционное законодательство, и действовали жестко — выезжали на внедорожниках на тротуары, применяли газ и силу к жителям, мешавшим процессу. После аварии служебного автомобиля с гражданской машиной начались столкновения сотрудников с разъяренными местными жителями, которым явно портили праздник.
В дело пришлось вмешаться губернатору, который попросил прекратить беспорядки, так как в Хэллоуин детям принято ходить по соседям и просить подарки, а из-за столкновений это грозит жертвами.
*запрещенная в РФ организация.