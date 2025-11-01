Парик Вэнса и костюм Трампа: кому из звезд и политиков Хэллоуин испортил настроение

Вице-президент США Джей Ди Вэнс на вечеринке не был, но в праздник все же отметился. Чиновник выложил видео в своих соцсетях, где высмеял мем с собой. Вэнс надел парик и выпучил глаза — это стало отсылкой к скандалу Зеленского и Трампа в Овальном кабинете. Под постом он написал: «Всем счастливого Хэллоуина, не забывайте говорить спасибо, когда идете за сладостями!».