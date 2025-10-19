Скандал вокруг видео «порнопосвящения»: что случилось в РЭУ Плеханова

Посвящение в студенты
В социальных сетях и СМИ распространилось видео, на котором группа молодых людей под музыку исполняет откровенные танцы, раздевается и имитирует групповой секс под одобряющие возгласы зрителей. В конце танцоры, выступавшие парами, сливаются в страстном поцелуе. В публикации утверждалось, что съемка проводилась в рамках посвящения первокурсников Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова. На кадрах видно, что помещение, где проходил перформанс, похоже на актовый зал или дом культуры.
Администрация РЭУ оперативно опровергла эту информацию. Представители университета заявили, что ролик не имеет отношения к студентам вуза и является частью целенаправленной «информационной атаки». В вузе заверили, что университет старается формировать у студентов чувство гордости за Родину, уважение к традициям и репутации образовательного учреждения, а также почтение к истории и культуре России.
«Упоминание Плехановского университета в контексте размещенного видео и участие в нем студентов РЭУ имени Г. В. Плеханова является фейковым», — подчеркнули в пресс-службе.
Это не первый раз, когда обряды посвящения в первокурсники становятся достоянием общественности. Один из самых громких инцидентов произошел в сентябре 2016 года на историческом факультете КемГУ. Во время неформального обряда на турбазе в Подъяково первокурсников заставили раздеться догола для «конкурсов» и фото. Участники, в том числе девушки, утверждали, что действовали добровольно, но родители одной студентки заявили о психологической травме дочери. Следователи начали проверку, декан факультета Константин Юматов и два его заместителя были уволены, а организаторы получили выговоры в 2018 году.
Психология конформизма
Клинический психолог Дарья Яушева, автор телеграм-канала «Психолог пишет», объясняет механизм вовлечения молодежи в сомнительные обряды посвящения. По ее словам, первокурсники, попадая в новую социальную среду, испытывают «базовую человеческую тревогу» — страх отвержения. Стремясь стать своими в группе, они готовы жертвовать личными границами, подчиняясь групповому конформизму. «Если все вокруг смеются и участвуют, психика начинает воспринимать даже унизительные действия как допустимые», — отмечает эксперт. Эффект нормализации насилия особенно сильно проявляется у тех, кто переживает внутреннюю неуверенность или имеет опыт социальной изоляции.
Психолог рассматривает подобные инциденты как симптом системного кризиса воспитательной работы в образовательных учреждениях.
«Когда у студентов и школьников нет моделей зрелого лидерства и безопасных форм сплочения, эти вакуумные зоны заполняются псевдоритуалами», — поясняет Яушева.
Старшекурсники часто действуют бессознательно, воспроизводя когда-то пережитые сценарии: «Нас так посвящали — значит, это норма». Разорвать этот порочный круг, по мнению эксперта, могут только осознанные действия преподавателей и администрации, предлагающие альтернативные форматы взаимодействия. При этом важна не критика, которая вызывает протест, а разъяснительная работа.
Яушева предупреждает о серьезных психологических последствиях участия в таких «ритуалах». Если для многих студентов это ограничится кратковременным чувством неловкости, то для более уязвимых людей, испытывавших во время посвящения стыд или беспомощность, опыт может стать травматичным.
«Сексуализированное насилие, даже в шутливой форме, способно вызывать посттравматические реакции: подавленность, избегание, сложности в доверии и самооценке», — подчеркивает психолог. Особую опасность представляет ситуация, когда человек вынужден действовать против своих ценностей, подчиняясь групповому давлению. Эксперт призывает вузы развивать программы психологической поддержки и пересматривать подходы к студенческой культуре, чтобы предотвратить возможные травмы и сохранить репутацию учебных заведений.