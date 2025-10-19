Скандал вокруг видео «порнопосвящения»: что случилось в РЭУ Плеханова

Это не первый раз, когда обряды посвящения в первокурсники становятся достоянием общественности. Один из самых громких инцидентов произошел в сентябре 2016 года на историческом факультете КемГУ. Во время неформального обряда на турбазе в Подъяково первокурсников заставили раздеться догола для «конкурсов» и фото. Участники, в том числе девушки, утверждали, что действовали добровольно, но родители одной студентки заявили о психологической травме дочери. Следователи начали проверку, декан факультета Константин Юматов и два его заместителя были уволены, а организаторы получили выговоры в 2018 году.