Скандальная скульптура гигантской руки покидает Новую Зеландию на вертолете

Мэр Веллингтона Тори Уанау сказала, что «Квази» вызвал много разговоров и оставил заметный след в жизни города. Дело в том, что многие горожане были потрясены скульптурой и обеспокоены ее непреднамеренным сходством с Дональдом Трампом. Скульптуру называли «кошмарным сном в лихорадке» или «отвратительным злобным существом».