Скандальная скульптура гигантской руки покидает Новую Зеландию на вертолете

Пятиметровая скульптура руки с неодобрительным выражением лица, которая зловеще возвышалась на крыше городской галереи Веллингтона (Веллингтон, Новая Зеландия) в течение пяти лет, скоро окончательно попрощается с городом, вызвав облегчение у мэра столицы и печаль у тех, кто ее полюбил.
Работа мельбурнского художника Ронни ван Хаута под названием «Квази» является «частичным автопортретом», созданным в городе Крайстчерч (Новая Зеландия) после разрушительного землетрясения 2011 года. Скульптура из полистирола и смолы также является отсылкой к Квазимодо из «Горбуна из Собора Парижской Богоматери» Виктора Гюго.
Мэр Веллингтона Тори Уанау сказала, что «Квази» вызвал много разговоров и оставил заметный след в жизни города. Дело в том, что многие горожане были потрясены скульптурой и обеспокоены ее непреднамеренным сходством с Дональдом Трампом. Скульптуру называли «кошмарным сном в лихорадке» или «отвратительным злобным существом».
«Квази» продемонстрировал нам, почему в нашем городе важно иметь разнообразные художественные и креативные проекты. Тем не менее, я с нетерпением жду, когда работа для разнообразия отправится куда-нибудь еще.
До того, как украсить крышу музея Веллингтона, работа три года находилась в художественной галерее Крайстчерча (Новая Зеландия). Однако один местный искусствовед был настолько возмущен ее присутствием, что счел необходимым перечислить 10 причин, по которым ее следует убрать.
Спустя 5 лет, уже в эту субботу, скандальная работа пролетит на вертолете над городом, словно зловещее божество, после чего будет доставлена в Австралию.
[ «Квази»] оказал огромное влияние на Веллингтон, вызвав оживленную дискуссию об искусстве в духе галереи. Он продолжит демонстрировать свою выдающуюся индивидуальность, куда бы он ни поехал.
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