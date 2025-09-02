Популярные темы
Скандал в руководстве Nestle: гендиректор лишился должности из-за служебного романа

Гендиректора Nestle отправили в отставку после романа с подчиненным.

Источник: Reuters

Совет директоров пищевого гиганта Nestle принял решение об увольнении генерального директора компании Лорана Фрейше. Причиной отставки стало нарушение кодекса поведения из-за романа с подчиненным. Фрейше занимал пост руководителя всего один год.

Председатель совета директоров Пол Бюльке назвал это решение необходимым. Он подчеркнул, что ценности и управление Nestle являются прочным фундаментом компании. Официальное заявление по этому поводу распространила пресс-служба корпорации. При этом компания не раскрыла имя, пол и возраст подчиненного.

Уход Фрейше стал результатом расследования, которое проводилось под руководством председателя совета директоров Бюльке и ведущего независимого директора Пабло Ислы. По мнению совета, романтическая связь бывшего генерального директора является прямым нарушением кодекса делового поведения компании.

В сообщении говорится, что совет директоров назначает на должность генерального директора Филиппа Навратила. Решение вступает в силу немедленно. Новый глава компании работает в Nestle с 2001 года. В 2013 году он возглавил кофейный бизнес компании в Мексике, продвигая Nescafe и Nespresso. С 2020 года Навратил перешел в подразделение стратегического развития, где отвечал за формирование глобальной стратегии и внедрение инноваций.

«Я польщён доверием, оказанным мне советом директоров, и для меня большая честь взять на себя ответственность и вести Nestle в будущее. Я полностью поддерживаю стратегическое направление компании, а также план действий, направленный на повышение эффективности», — сказал новый глава компании.