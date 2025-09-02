Скандал в руководстве Nestle: гендиректор лишился должности из-за служебного романа

В сообщении говорится, что совет директоров назначает на должность генерального директора Филиппа Навратила. Решение вступает в силу немедленно. Новый глава компании работает в Nestle с 2001 года. В 2013 году он возглавил кофейный бизнес компании в Мексике, продвигая Nescafe и Nespresso. С 2020 года Навратил перешел в подразделение стратегического развития, где отвечал за формирование глобальной стратегии и внедрение инноваций.