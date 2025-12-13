Скандал в Большом театре: фото ведущей «России 24» вызвали волну критики

Телеведущая канала «Россия 24» Мария Григорьева оказалась в центре публичного скандала после публикации фотографий из Большого театра. Снимки, размещённые ею в социальных сетях, вызвали бурную реакцию и быстро разошлись по интернету.
На кадрах, сделанных во время показа балета «Дочь фараона», Григорьева запечатлена в одной из театральных лож — она лежит на бортике, демонстрируя вольную манеру поведения в зале. Пользователи соцсетей сочли такие позы неуместными для главной сцены страны, а саму публикацию — нарушающей базовые нормы театрального этикета.
С резкой критикой выступила журналист и блогер Анастасия Меняйлова. По её словам, подобное поведение в театре недопустимо и свидетельствует о размывании культурных границ. Меняйлова отметила, что происходящее отражает общее падение уровня уважения к пространству искусства и зрительской культуре в целом. Она подчеркнула, что о таких случаях нельзя молчать, поскольку театр предполагает особые правила поведения, которые должны соблюдаться всеми без исключения.
К обсуждению подключились и представители Большого театра. Артистки Анастасия Винокур и Вера Борисенкова сообщили, что ситуация уже несколько дней активно обсуждается внутри коллектива. По их словам, инцидент стал поводом для разговора о границах допустимого и о том, где проходит линия между личной свободой зрителя и уважением к культурному институту.
Сам скандал, развернувшийся вокруг публикации, вновь поднял вопрос о нормах поведения в театрах и о том, как социальные сети меняют отношение к традиционно сакральным для искусства пространствам.