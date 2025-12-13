Скандал в Большом театре: фото ведущей «России 24» вызвали волну критики

С резкой критикой выступила журналист и блогер Анастасия Меняйлова. По её словам, подобное поведение в театре недопустимо и свидетельствует о размывании культурных границ. Меняйлова отметила, что происходящее отражает общее падение уровня уважения к пространству искусства и зрительской культуре в целом. Она подчеркнула, что о таких случаях нельзя молчать, поскольку театр предполагает особые правила поведения, которые должны соблюдаться всеми без исключения.