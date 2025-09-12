Скандал с Бэнкси: преследование полиции из-за картины, угроза разоблачения и кто будет защищать художника в суде

Скандал с картиной на здании Королевского суда
Картина появилась 8 сентября на здании Королевского суда. На ней были изображены протестующий с окровавленным плакатом в руках, лежащий на земле, и судья в черной мантии и парике, который бил демонстранта молотком. Вскоре после того, как художник подтвердил авторство, опубликовав картину в соцсетях, произведение искусства перекрыли щитами, а территорию взяли под контроль сотрудники охраны. К утру 10 сентября картина исчезла со стены. На камеру видеонаблюдения попал мужчина в маске, который стирал произведение искусства со стены, пока рядом стояли двое полицейских.
В Министерстве юстиции Великобритании сообщили, что картина была уничтожена, поскольку здание Королевского суда является объектом культурного наследия в Британии, охраняемым законом. Представитель ведомства также отметил, что судебная служба обязана сохранять свой исторический облик.
Пропалестинские активисты
Отмечается: поклонники творчества Бэнкси и местные жители рассказывали, что его новая работа отсылает к недавним арестам участников митинга в Лондоне в поддержку пропалестинского движения Palestine Action. Полиция задержала почти 900 участников мероприятия, пишет ARTnews.
Раньше произведения искусства загадочного Бэнкси нередко похищали, бережно снимали и выставляли в художественных галереях или продавали на аукционах за миллионы долларов. Однако в этот раз его картина оказалась просто стерта. Сейчас на этом месте остались очертания, похожие на тень, которые сделали первоначальную идею более выразительной.
К делу подключилась полиция
Полиция Лондона получила жалобу, согласно которой созданная художником работа представляет собой акт причинения материального вреда. В настоящее время ведется расследование обстоятельств дела. Есть риск, что художнику предъявят обвинение, а значит, в ходе судебных разбирательств ему придется раскрыть свою личность, сообщает Daily Telegraph.
Правоохранители напомнили, что за ущерб свыше 5 тысяч фунтов стерлингов нарушителям грозит до 10 лет тюрьмы. Если ущерб оценивается в меньшую сумму, то возможно наказание до трех месяцев заключения или штраф в размере 2,5 тысячи фунтов стерлингов.
Представители художника не дали немедленного комментария на обращение журналистов по электронной почте, пишет CNN.
Кто будет защищать Бэнкси в случае суда
Адвокат и английский солиситор Дмитрий Гололобов считает, что найти и рассекретить Бэнкси не составит труда для правосудия. В разговоре с «Бизнес ФМ» он указал, что дело приобретет еще больший резонанс, художника возьмутся защищать лучшие британские адвокаты.
«То, что это новость самого высокого уровня в Британии, можно даже не обсуждать. В принципе полиция права. То есть рисовать на здании суда, кто бы ни рисовал [нельзя]. Но в данном случае я согласен, что это criminal damage (“причинение ущерба”). Формально они имеют право его искать, и в зависимости от напора полиции, ее желания они, конечно, его найдут. Потому что там все просвечивается, просматривается, особенно в центре, триангулируются все телефоны. Надо понимать, что туда придут лучшие адвокаты: они посчитают за честь выступить и защитить. Если его личность раскроется, они выстроятся в очередь бесплатно. Это будет политический шум, политическое дело. Все будут кричать все, что хотят. К суду придут со всеми флагами», — предположил Гололобов.
Кто такой Бэнкси
По одной из популярных версий, художник родился в Бристоле, его зовут Роберт Дель Ная и он является одним из лидеров группы Massive Attack, пишет «Москва 24».
Адвокат Вадим Багатурия считает, что под псевдонимом Бэнкси может скрываться целая группа людей, поэтому им удается так ловко избегать камер. Об этом он рассказал в разговоре с «Вечерней Москвой».
«Меня тоже поражает то, как легко ему удается рисовать граффити по всему миру и оставаться анонимным. Однако Бэнкси — это мифический персонаж, вероятнее всего, это коллаборация различных художников по всей планете. Как профессиональные граффитчики, они находят способы наносить рисунки и не попадать под камеры», — пояснил Багатурия.