Скандал с Бэнкси: преследование полиции из-за картины, угроза разоблачения и кто будет защищать художника в суде

«То, что это новость самого высокого уровня в Британии, можно даже не обсуждать. В принципе полиция права. То есть рисовать на здании суда, кто бы ни рисовал [нельзя]. Но в данном случае я согласен, что это criminal damage (“причинение ущерба”). Формально они имеют право его искать, и в зависимости от напора полиции, ее желания они, конечно, его найдут. Потому что там все просвечивается, просматривается, особенно в центре, триангулируются все телефоны. Надо понимать, что туда придут лучшие адвокаты: они посчитают за честь выступить и защитить. Если его личность раскроется, они выстроятся в очередь бесплатно. Это будет политический шум, политическое дело. Все будут кричать все, что хотят. К суду придут со всеми флагами», — предположил Гололобов.