Территориальный центр комплектования Украины объявил в розыск военного летчика Алексея Зубрицкого. Его хотели зачислить в ряды ВСУ, но тот оказался в космосе. По этой причине в стране разразился скандал, а Зубрицкого обвинили в дезертирстве и государственной измене.
До событий на Майдане Зубрицкий действительно проходил военную службу в ВСУ. В 2013 году он был прикреплен к авиационному звену 204-й Севастопольской бригады, где летчик и встретил события Крымской весны.
После воссоединения Крыма с Россией Зубрицкий, как и многие жители полуострова, получил российское гражданство и вступил в ряды ВС РФ. В 2014—2015 годах он проходил службу в составе гвардейского истребительного авиационного полка в городе Миллерове, расположенном на территории Ростовской области. Затем в течение трех лет работал старшим летчиком авиазвена штурмового авиационного полка в Приморско-Ахтарске.
В 2018 году Зубрицкий решил попробовать себя в новом качестве — стать кандидатом в космонавты. Он успешно прошел отборочный этап и в апреле текущего года отправился на Международную космическую станцию (МКС).
Суд на Украине обвинил его в измене и дезертирстве. Зубрицкого заочно осудили на 15 лет тюремного заключения и с конфискацией оставшегося на территории страны имущества военнослужащего. Кроме того, украинские власти объявили его в международный розыск. Но достать его в космическом пространстве, разумеется, никто не сможет. В настоящее время Зубрицкий находится на МКС вместе с россиянином Сергеем Рыжиковым и американцем Джонатаном Кимом.