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Скандал на Украине: военного летчика обвинили в измене, а он на МКС

На Украине разгорелся скандал из-за летчика Алексея Зубрицкого, которого хотели призвать в ряды ВСУ, а он, как оказалось, находится на МКС.

Альмир Хабибуллин
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

Территориальный центр комплектования Украины объявил в розыск военного летчика Алексея Зубрицкого. Его хотели зачислить в ряды ВСУ, но тот оказался в космосе. По этой причине в стране разразился скандал, а Зубрицкого обвинили в дезертирстве и государственной измене.

До событий на Майдане Зубрицкий действительно проходил военную службу в ВСУ. В 2013 году он был прикреплен к авиационному звену 204-й Севастопольской бригады, где летчик и встретил события Крымской весны.

После воссоединения Крыма с Россией Зубрицкий, как и многие жители полуострова, получил российское гражданство и вступил в ряды ВС РФ. В 2014—2015 годах он проходил службу в составе гвардейского истребительного авиационного полка в городе Миллерове, расположенном на территории Ростовской области. Затем в течение трех лет работал старшим летчиком авиазвена штурмового авиационного полка в Приморско-Ахтарске.

В 2018 году Зубрицкий решил попробовать себя в новом качестве — стать кандидатом в космонавты. Он успешно прошел отборочный этап и в апреле текущего года отправился на Международную космическую станцию (МКС).

Суд на Украине обвинил его в измене и дезертирстве. Зубрицкого заочно осудили на 15 лет тюремного заключения и с конфискацией оставшегося на территории страны имущества военнослужащего. Кроме того, украинские власти объявили его в международный розыск. Но достать его в космическом пространстве, разумеется, никто не сможет. В настоящее время Зубрицкий находится на МКС вместе с россиянином Сергеем Рыжиковым и американцем Джонатаном Кимом.