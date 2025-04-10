Скандал на Украине: военного летчика обвинили в измене, а он на МКС

Суд на Украине обвинил его в измене и дезертирстве. Зубрицкого заочно осудили на 15 лет тюремного заключения и с конфискацией оставшегося на территории страны имущества военнослужащего. Кроме того, украинские власти объявили его в международный розыск. Но достать его в космическом пространстве, разумеется, никто не сможет. В настоящее время Зубрицкий находится на МКС вместе с россиянином Сергеем Рыжиковым и американцем Джонатаном Кимом.