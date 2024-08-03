Скандал года. Может ли развод Бакальчук быть продуманным трюком

Татьяне Бакальчук пока не удается развестись со своим мужем Владиславом. Владелица самого крупного бизнеса в России подала иск о разводе в Савеловский суд 30 июля, но иск оставлен без движения.
Есть шанс все исправить
Казалось бы, стандартные иски о разводе подаются в суды ежедневно, это обыденное дело. Но именно с иском Бакальчук что-то пошло не так. Впрочем, муж Владислав такой «технической накладке» рад. Он надеется, что юридические проволочки позволят супруге выдохнуть, успокоиться и еще раз взглянуть на ситуацию.
"Не исключаю, что Татьяна наконец-то прислушалась ко мне и нашим многочисленным друзьям и коллегам, и сейчас смотрит на ситуацию под другим углом, — написал Владислав в своем Telegram-канале.
Напомним, что Владислав винит во всем новых бизнес-партнеров Татьяны. Он уверен, что они хотят разрушить общий бизнес Бакальчуков, и для этого бьют по самому дорогому — их семье. И новость о том, что иск о разводе оставлен без движения, его воодушевила. Владислав надеется, что это шанс для примирения и воссоединения с супругой.
Банальная ошибка или нет?
А вот адвоката Вадима Багатурия такая заминка не удивляет. Ведь это не просто развод, это раздел огромного бизнеса, и такое событие в России происходит впервые. Эксперты оценивают стоимость компании Wildberries по состоянию на прошлый год в 10 млрд долларов. При этом 99% акций принадлежит Татьяне Бакальчук, и только 1% — Владиславу Бакальчуку. Весной этого года Wildberries объединился с группой компаний Russ, которая занимается наружной рекламой. Владельцами являются братья Левон и Роберт Мирзоян. Владислав утверждает, что супруга попала под сильное влияние одного из братьев Мирзоян, и тот ловко манипулирует Татьяной.
Вадим Багатурия считает, что остановка иска временна.
«Это означает, что дальнейшего продвижения дела не будет до устранения недостатков, — объясняет адвокат. — Например, лицо подало иск в неправильной форме либо не приложило нужные документы. Возможно, там банальная техническая ошибка из разряда “забыли подписать”, “приложить доверенность” или “не подтвердили направление копии иска ответчику”. Такое часто случается».
Однако собеседник aif.ru сомневается, что Татьяна составляла иск лично. Наверняка документами занимались профессиональные юристы, поэтому было бы странно, если б в документах нашлась ошибка. Неужели кто-то намеренно вмешивается в процесс и не дает Татьяне развестись? Багатурия предполагает, что кто-то из «группы поддержки» Владислава применил административный ресурс. А некоторые эксперты предполагают, что сам развод может быть хорошо продуманной пиар-акцией, призывной привлечь внимание к новой компании Бакальчук и Мирзоянов. Но об этом можно только гадать. Иск в суде настоящий.
Общественность волнуется
Развод четы Бакальчуков можно без преувеличения назвать событием года. Политики, юристы, звезды шоу-бизнеса — кто только не высказался по этому поводу. Свое мнение накануне озвучил продюсер Иосиф Пригожин. Он записал видеообращение, в котором призвал Татьяну и Владислава сесть за стол переговоров. Пригожин тоже предполагает, что разлад в семью внесли третьи лица, чтобы развалить гигантскую империю Бакальчуков. Продюсер вспоминает лихие 90-е, когда разводка на доверии" была обычным делом.