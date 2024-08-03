Скандал года. Может ли развод Бакальчук быть продуманным трюком

А вот адвоката Вадима Багатурия такая заминка не удивляет. Ведь это не просто развод, это раздел огромного бизнеса, и такое событие в России происходит впервые. Эксперты оценивают стоимость компании Wildberries по состоянию на прошлый год в 10 млрд долларов. При этом 99% акций принадлежит Татьяне Бакальчук, и только 1% — Владиславу Бакальчуку. Весной этого года Wildberries объединился с группой компаний Russ, которая занимается наружной рекламой. Владельцами являются братья Левон и Роберт Мирзоян. Владислав утверждает, что супруга попала под сильное влияние одного из братьев Мирзоян, и тот ловко манипулирует Татьяной.