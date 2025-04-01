СК проверит советовавшего девушкам ждать смерти супругов на СВО риелтора

После того, как отрывок из подкаста, на котором Ситникова объяснила свою стратегию, получил широкое распространение в Сети, его удалили, а женщина оправдала свои слова «черным юмором» — по ее словам, заявление было рассчитано на то, что оно спровоцирует активность в соцсетях.