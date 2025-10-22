Сийярто: Венгрия не исполнит решение МУС об аресте Путина

«Президент Путин летом посещал Соединённые Штаты и не был там арестован. Если он приедет в Венгрию, то тоже не будет арестован. И я надеюсь, что европейские страны разрешат ему прилететь в Венгрию, потому что его встреча с президентом Трампом важна для дела мира», — заявил Сийярто.