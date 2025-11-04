Сийярто указал, что Венгрия не допустит вступления Украины в ЕС

«Венгерский народ ясно дал понять, что не хочет, чтобы Украина была членом Европейского союза. И поскольку вопрос о расширении Евросоюза требует единогласия среди всех государств-членов, а Венгрия и венгерский народ ясно дали понять, что они не поддерживают членство Украины в Евросоюзе, Украина не будет членом Европейского союза», — говорится в заявлении Сийярто, распространенном венгерским МИД.