Сийярто указал, что Венгрия не допустит вступления Украины в ЕС

Вопрос о расширении Евросоюза требует единогласия среди всех государств-членов, напомнил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей.

Источник: Reuters

БУДАПЕШТ, 4 ноября. /ТАСС/. Нынешнее правительство Венгрии не допустит того, чтобы Украина стала членом Евросоюза. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, комментируя новый доклад Еврокомиссии о расширении ЕС и намерение Брюсселя начать с Киевом переговоры о вступлении до конца 2025 года.

«Венгерский народ ясно дал понять, что не хочет, чтобы Украина была членом Европейского союза. И поскольку вопрос о расширении Евросоюза требует единогласия среди всех государств-членов, а Венгрия и венгерский народ ясно дали понять, что они не поддерживают членство Украины в Евросоюзе, Украина не будет членом Европейского союза», — говорится в заявлении Сийярто, распространенном венгерским МИД.