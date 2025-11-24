Сийярто: Украина и ЕС еще больше проиграют, если не примут план США

По его словам, в дальнейшем ситуация для Украины и Европы «будет еще хуже, потому что угроза расширения военных действий будет возникать каждый день, погибнет еще больше людей, будет еще больше разрушений, а европейской экономике и безопасности будет нанесен еще больший ущерб».