Сийярто рассказал, что вынесла Венгрия за 40 лет в советском блоке

Холодная война: глобальное противостояние, которое определило мир

В истории человечества были войны кровавые и опустошительные, но лишь одна война, в которой почти не стреляли, держала всю планету в напряжении более четырех десятилетий. Холодная война — это уникальный период глобального противостояния, где главным оружием были не танки и винтовки, а идеология, пропаганда и ядерный арсенал. Это была битва двух сверхдержав, СССР и США, и двух непримиримых систем — социалистической и капиталистической. Расскажем, почему Холодная война стала центральным событием XX века, как она начиналась, развивалась и почему ее итоги до сих пор влияют на мировую политику.