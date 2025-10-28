Популярные темы
Сийярто рассказал, что вынесла Венгрия за 40 лет в советском блоке

Опыт пребывания Венгрии в советском блоке показал опасность мирового разделения на политические и идеологические лагеря, заявил на пресс-конференции министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает корреспондент РБК.

Источник: AP 2024

«40 лет мир был разделен на блоки, венгры потеряли почти 40 лет, именно этот феномен влияет на нас. Наш опыт говорит, что мы только потеряем, если вернемся к такому разделению», — заявил глава венгерского МИД.

Сийярто подчеркнул, что глобальная безопасность находится в худшем состоянии с момента окончания холодной войны, а существующие вызовы требуют совместных решений. Он отметил, что Венгрия выступает за сохранение диалога между странами, несмотря на нарастающую политическую напряженность.

«Военное решение — никогда не решение. Мы верим, что диалог должен быть ближе, чем когда-либо, мы должны договариваться ради мира», — заключил Сийярто.

Венгрия находилась в советском блоке около 40 лет, в период после Второй мировой войны и до конца 1980-х.

После падения коммунистического режима в 1989 году Венгрия начала курс на демократизацию и интеграцию в западные структуры — впоследствии вступила в НАТО (1999) и Евросоюз (2004).

Ранее Politico со ссылкой на главного политического советника венгерского премьер-министра Балаша Орбана сообщило, что Венгрия планирует создать в Евросоюзе альянс с Чехией и Словакией, который бы скептически относился к Украине.

Издание отмечает, что создание подобного альянса может затруднить усилия ЕС по финансированию военной помощи Украине, но до создания прочного союза еще далеко.

Будапешт выступает против вступления Украины в ЕС. По мнению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, это может привести к «бесконечной войне» в Европе, а «налогоплательщики ЕС десятилетиями будут финансировать миллионную армию» Украины.

Венгрия и Словакия также осуждают финансовую помощь Киеву и выступают против антироссийских санкций.

