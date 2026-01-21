Популярные темы
Сийярто обвинил Украину в грубом вмешательстве во внутренние дела Венгрии

Украина пытается вмешиваться во внутренние дела Венгрии и оказывает давление, чтобы заставить Будапешт начать выделять Киеву помощь. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто после вызова посла страны в украинский МИД и введения ограничений на поездки чиновников в Закарпатье.

Источник: Reuters

Как заявил Сийярто в видеообращении, украинцы выразили протест в связи со сбором подписей в Венгрии против отправки Украине 800 миллиардов долларов. По его словам, деньги венгерского народа должны оставаться и тратиться внутри страны.

«Мы считаем это крайне грубым вмешательством во внутренние дела Венгрии», — подчеркнул министр.

Глава МИД также раскритиковал решение Украины ограничить поездки венгерских чиновников в Закарпатье, назвав его «антивенгерским шагом», противоречащим европейским ценностям и направленным на ограничение контактов с венгерской общиной.

Сийярто подтвердил, что Венгрия не будет участвовать в 10-летней программе финансовой помощи Украине со стороны ЕС и проведёт сбор подписей против этого финансирования. Он заверил, что Будапешт не поддержит выделение «ни единого форинта» из средств своего народа.

Ранее венгерское правительство резко раскритиковало мирный план Украины, обвинив страну в желании жить за счёт ЕС. Дело в том, что документ предполагает вступление Киева в Евросоюз в 2027 году и выделение ему помощи на восстановление в размере 800 миллиардов долларов.