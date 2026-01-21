Сийярто обвинил Украину в грубом вмешательстве во внутренние дела Венгрии

Как заявил Сийярто в видеообращении, украинцы выразили протест в связи со сбором подписей в Венгрии против отправки Украине 800 миллиардов долларов. По его словам, деньги венгерского народа должны оставаться и тратиться внутри страны.
«Мы считаем это крайне грубым вмешательством во внутренние дела Венгрии», — подчеркнул министр.
Глава МИД также раскритиковал решение Украины ограничить поездки венгерских чиновников в Закарпатье, назвав его «антивенгерским шагом», противоречащим европейским ценностям и направленным на ограничение контактов с венгерской общиной.
Сийярто подтвердил, что Венгрия не будет участвовать в 10-летней программе финансовой помощи Украине со стороны ЕС и проведёт сбор подписей против этого финансирования. Он заверил, что Будапешт не поддержит выделение «ни единого форинта» из средств своего народа.
Ранее венгерское правительство резко раскритиковало мирный план Украины, обвинив страну в желании жить за счёт ЕС. Дело в том, что документ предполагает вступление Киева в Евросоюз в 2027 году и выделение ему помощи на восстановление в размере 800 миллиардов долларов.