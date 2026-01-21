Сийярто обвинил Украину в грубом вмешательстве во внутренние дела Венгрии

Сийярто подтвердил, что Венгрия не будет участвовать в 10-летней программе финансовой помощи Украине со стороны ЕС и проведёт сбор подписей против этого финансирования. Он заверил, что Будапешт не поддержит выделение «ни единого форинта» из средств своего народа.