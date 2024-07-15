Систему долговременного ухода за пожилыми включили в нацпроект «Семья»

«Важно помнить, что семьи это не только мамы, папы и малыши. Это наши бабушки и дедушки. Им, конечно, тоже требуется внимание государства», — отметил глава правительства в ходе стратегической сессии по национальным проектам «Молодёжь и дети» и «Семья».