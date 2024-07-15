Систему долговременного ухода за пожилыми включили в нацпроект «Семья»

«Важно помнить, что семьи это не только мамы, папы и малыши. Это наши бабушки и дедушки. Им, конечно, тоже требуется внимание государства», — отметил глава правительства в ходе стратегической сессии по национальным проектам «Молодёжь и дети» и «Семья».
Так, по поручению президента правительство предусмотрело развитие системы долговременного ухода. Планируется, что к концу 2030 года она будет доступна для полумиллиона человек.
В рамках программы люди в возрасте смогут получать комплексное социальное и медицинское обслуживание на дому, а также сопровождение в разных жизненных ситуациях.
«Надо вовлекать наше старшее поколение в культурные, досуговые и просветительские мероприятия, волонтерскую деятельность. Жить активно и интересно можно и нужно в любом возрасте. Тем более что у таких людей огромный опыт», — добавил Мишустин.