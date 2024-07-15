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Систему долговременного ухода за пожилыми включили в нацпроект «Семья»

МОСКВА, 15 июл — РАПСИ. Систему долговременного ухода за пожилыми людьми будут развивать в рамках национального проекта «Семья», сообщил председатель правительства Михаил Мишустин.

Источник: Freepik

«Важно помнить, что семьи это не только мамы, папы и малыши. Это наши бабушки и дедушки. Им, конечно, тоже требуется внимание государства», — отметил глава правительства в ходе стратегической сессии по национальным проектам «Молодёжь и дети» и «Семья».

Так, по поручению президента правительство предусмотрело развитие системы долговременного ухода. Планируется, что к концу 2030 года она будет доступна для полумиллиона человек.

В рамках программы люди в возрасте смогут получать комплексное социальное и медицинское обслуживание на дому, а также сопровождение в разных жизненных ситуациях.

«Надо вовлекать наше старшее поколение в культурные, досуговые и просветительские мероприятия, волонтерскую деятельность. Жить активно и интересно можно и нужно в любом возрасте. Тем более что у таких людей огромный опыт», — добавил Мишустин.