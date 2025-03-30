Систематически и монотонно: что такое «фармить» и когда уместно это слово

Что такое «фармить»
«Фармить» означает систематически и монотонно добывать ресурсы. Слово произошло от английского farming, что переводится как «фермерство». Изначально выражение «фармить» стали использовать в компьютерных играх. Там игроки «фармят» внутриигровую валюту, ценные предметы, опыт и так далее.
Зачастую этот процесс является долгим и рутинным, игрокам приходится раз за разом выполнять однообразные действия для накопления ресурсов. Сейчас это слово стали использовать и в других сферах: в бизнесе, учебе и так далее.
Когда уместно использовать
Несмотря на то, что слово в основном используется в среде геймеров, в обычной жизни его тоже можно употреблять для описания процесса систематичной и монотонной добычи ресурсов, например, денежных средств.
Примеры употребления
«Я взял себе подработку на выходные, чтобы нафармить на новый телефон». «Нам нужно фармить монеты, чтобы купить новые доспехи». «Я фармлю дополнительные задания, чтобы в конце семестра получить хорошую оценку».