Система «всё включено». Откажется ли от неё Турция и будет ли она в России

В Турции вновь возобновились разговоры об отмене системы all inclusive. Действительно ли страна готова отказаться от своего туристического «хита»? Что происходит с опцией «всё включено» в России?
Для потребителя отдых по системе «всё включено» — как сказочная скатерть-самобранка, вне зависимости от сезона. В Турции систему стали внедрять полвека назад с приходом немецких туроператоров с инвестициями. Устремления были следующие: «Ни гроша мимо кассы». Пусть турист ест в отеле, развлекается в отеле, а если и выбирается за его пределы, то с экскурсией, купленной в отеле.
Между тем у all inclusive есть противники. Их аргументы на фоне невысокого уровня жизни в Турции звучат всё громче: мы не можем позволить себе такую роскошь — процент выброшенной «включённой» еды в отелях достигает 65%. Турецкий политолог Керим Хас поясняет: тему раскачивают те представители туриндустрии, до которых клиент, получающий все радости на месте, не доходит. То есть владельцы кафе, небольших отелей, магазинов. Впрочем, несмотря на все громкие заявления, власти дали понять: радикальных реформ в отрасли, которая генерирует 10% рабочих мест и 12% от общего ВВП, не будет.
Три кита «хита»
Турецкое «всё включено» стоит на трёх китах: недорогие еда и алкоголь, дешёвая рабочая сила и сравнительно длинный курортный сезон, отмечает гендиректор турагентства «Дотур» Олеся Адамушкина. В стране собирают по три урожая в год, поэтому свежих овощей и фруктов полно. У нас же и сезон максимум четыре месяца в году, и урожай один, и зарплаты растут, особенно в последнее время.
Как следствие — в среднем отдых в отелях России по системе «всё включено» втрое дороже, чем в Турции. «Особенно это заметно в сегменте трехзвёздочных отелей, — говорит коммерческий директор группы отелей “Русские Сезоны” Инна Рындина. — У нас, к сожалению, по-прежнему дешевле импортировать продукцию, чем покупать у своих. Даже для больших курортных комплексов с потоком гостей под 1 тыс. человек поставщики не спешат делать скидки».
Задорные аниматоры, вышколенный персонал — всё это вторично. Главное — это еда и правильный пищеблок. Чтобы отель мог работать по системе all inclusive, ему нужна огромная фабрика-кухня, объясняет Рындина. Это серьёзное производство, где могут приготовить множество однотипных блюд за короткое время и с минимальными издержками. Потом всё это красиво сервируют и отправляют на шведский стол. Продукты используют недорогие, потому вопрос о «проценте поедания» стоит не так остро — объедки не превращаются во что-то разорительное. Да и грамотные повара умеют адаптироваться под вкусы гостей так, чтобы нетронутым осталось минимальное количество еды.
Крупное или мелкое
Чтобы пойти на уступки малому бизнесу (тем самым кафе, сувенирным лавкам
«Крупный комплекс отелей, работающих по системе all inclusive, прекрасен с точки зрения налогов и рабочих мест, однако он может монополизировать турпоток, оставляя местный малый бизнес без клиентов, — рассуждает депутат Госдумы Никита Чаплин. — А несколько небольших отелей с завтраками могут содействовать развитию местной экономики за счёт роста мелкого бизнеса — ресторанов, кафе, магазинов сувениров. Там тоже возникают рабочие места. Такой подход может создавать более устойчивое развитие».
Но есть и другой нюанс: в большом отеле себестоимость размещения одного гостя всегда будет ниже, чем в маленькой уютной гостинице, а значит, и цены он сможет предложить более привлекательные, обращает внимание Рындина.
«Причины низкой рентабельности небольших гостиниц в затратах на персонал — вне зависимости от количества номеров любому отелю требуется определённое число работников. Добавьте к этому растущие на фоне кадрового голода зарплаты», — говорит она.
Ещё одна причина низкой стоимости турецкого «всё включено» по сравнению с российским — жёсткая конкуренция между отелями. «В России же ограниченное предложение. Увеличение количества таких отелей могло бы смягчить ситуацию», — говорит Адамушкина.
Но важно заранее разобраться, какую схему развития лучше выбрать для каждого конкретного места. «Решение зависит от приоритетов: если цель — устойчивый поток туристов, лучше строить крупные комплексы, — считает Адамушкина. — Если акцент на развитии региона и поддержке местных жителей, предпочтительнее модель с малыми отелями».
Впрочем, основную проблему это вряд ли решит — отечественный all inclusive останется дороже турецкого. Не для нашей земли этот фрукт придумывали, свой искать надо.
Цифры: доля «всё включено»
В 2023 году в России насчитывалось более 30 тыс. гостиничных объектов. При этом отелей, работающих по системе «всё включено», было порядка 200, 80 из них в Краснодарском крае.
Ранее (в 2022 году) в Ассоциации туроператоров России рассчитывали на рост числа отелей «всё включено» на 30% за три года.