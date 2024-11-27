Система «всё включено». Откажется ли от неё Турция и будет ли она в России

Задорные аниматоры, вышколенный персонал — всё это вторично. Главное — это еда и правильный пищеблок. Чтобы отель мог работать по системе all inclusive, ему нужна огромная фабрика-кухня, объясняет Рындина. Это серьёзное производство, где могут приготовить множество однотипных блюд за короткое время и с минимальными издержками. Потом всё это красиво сервируют и отправляют на шведский стол. Продукты используют недорогие, потому вопрос о «проценте поедания» стоит не так остро — объедки не превращаются во что-то разорительное. Да и грамотные повара умеют адаптироваться под вкусы гостей так, чтобы нетронутым осталось минимальное количество еды.