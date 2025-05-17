Систему маркировки «Честный знак» назвали непригодной к защите от подделок

«На рынке или в интернете невозможно приобрести коды маркировки “Честный знак”. Их нельзя купить отдельно от товара — они всегда заказываются официально через систему “Честный знак” с использованием усиленной электронной подписи компании, которая и является производителем или импортером продукции. Это абсолютно легально и соответствует всем требованиям. Происходит подмена понятий: речь идет не о нелегальной продаже кодов, а о совершенно законной услуге IT-сопровождения работы с маркировкой», — пояснили в ЦРПТ.