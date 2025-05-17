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Систему маркировки «Честный знак» назвали непригодной к защите от подделок

Система маркировки «Честный знак», с помощью которой уже на протяжении почти десяти лет власти пытаются защитить различные категории товаров от подделок, назвали непригодной, поскольку ее коды продаются и покупаются для любой продукции. Об этом пишут «Известия».

Источник: РИА "Новости"

Исполнительный директор Российской парфюмерно-косметической ассоциации Александра Скоробогатова отметила, что, например, маркировку для парфюмерии есть возможность купить в интернете и других местах.

Журналисты «Известий», связались с компаниями, которые предлагают аналогичные услуги, и выяснили, что стоимость нелегального кода составляет от 3 до 15 ₽ в зависимости от объема партии. При этом даже если поставщик не имеет сертификата или декларации, то сделать разрешительные документы возможно в партнерской аккредитованной лаборатории за небольшую сумму.

Например, за продукцию от одного конкретного производителя обуви нужно будет заплатить 13,5 тыс. руб., однако проверять его оригинальность и качество не будут.

В пресс-службе оператора системы «Честный знак» ЦРПТ заявили «Газете.Ru», что информация о возможности нелегальной покупки кодов маркировки «является неверной и неподтвержденной», «искажает реальную ситуацию и вводит в заблуждение».

«На рынке или в интернете невозможно приобрести коды маркировки “Честный знак”. Их нельзя купить отдельно от товара — они всегда заказываются официально через систему “Честный знак” с использованием усиленной электронной подписи компании, которая и является производителем или импортером продукции. Это абсолютно легально и соответствует всем требованиям. Происходит подмена понятий: речь идет не о нелегальной продаже кодов, а о совершенно законной услуге IT-сопровождения работы с маркировкой», — пояснили в ЦРПТ.

Система маркировки «Честный знак» началась вводиться в 2016 году. Сейчас в ней проходят свыше 20 категорий товаров, в том числе молочная продукция, упакованная вода, пиво, консервы и даже велосипеды. Предполагалось, что такая защита уберет с рынка контрафактную и поддельную продукцию.

До этого россиянам объяснили, как не попасться на подделку при покупке украшений.