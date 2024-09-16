Синьора Капулетти: как в Вероне отмечают день рождения Джульетты

К тому же, в Вероне находится дом рода Капелло, который поклонники истории из-за схожести фамилии ошибочно приписали «семье» Джульетты. У него, кстати, как и полагается, есть балкончик, где, по сюжету пьесы, Ромео признался в своих чувствах. Сегодня даже существует поверье, что поцеловавшись на этом балкончике, можно обрести чистую и взаимную любовь «до гроба».