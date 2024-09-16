Синьора Капулетти: как в Вероне отмечают день рождения Джульетты

Ежегодно 16 сентября жители и гости Вероны отмечают день рождения одной из самых известных литературных героинь — прекрасной Джульетты. Чтобы увековечить ее память, в итальянском городе проводят карнавалы, костюмированные представления, концерты и кинопоказы, а также собирают любовные письма девушек, претерпевших «неудачи» в отношениях. Рассказываем подробнее о том, как проходит праздник, вдохновленными бессмертной историей любви.
Кто такая Джульетта?
Джульетта — героиня шекспировской пьесы «Ромео и Джульетта». Будучи единственным ребенком лорда и леди Капулетти, она была обещана графу Парису в жены.
Однако не всем планам было суждено сбыться: когда Джульетта встретила Ромео — молодого человека из клана Монтекки, она мгновенно влюбилась в него, несмотря на то, что он был врагом ее семьи. Обреченные влюбленные решили тайно сыграть свадьбу, после чего в их жизни появились трудности.
Чтобы их избежать и остаться вместе, Джульетта решила инсценировать свою смерть. Ромео же, будучи уверенным, что она мертва по-настоящему, убил себя. Когда же Джульетта, очнувшись, увидела бездыханное тело возлюбленного, она пронзила себя кинжалом, потому что не могла представить свою жизнь без Ромео.
Впоследствии эта история любви легла в основу многих романтических произведений, став классическим сюжетом литературных произведений, театральных постановок и кинокартин.
Почему праздник отмечают 16 сентября?
По тексту пьесы Шекспира «Ромео и Джульетта», героиня родилась «ночью в канун Ламмаса». Ламмас ил Лугнасад — это кельтский праздник, который, согласно традициям, отмечают 1 августа. Соответственно день рождения Джульетты должен праздноваться 31 июля. Так почему же веронцы отмечают его в сентябре?
Все дело в том, что Шекспир не первый, кто рассказал историю Ромео и Джульетты. Его знаменитая драма, скорее всего, была вдохновлена «Исторической новеллой о двух благородных влюбленных» Луиджи Да Порто. Известно, что в оригинальном тексте Джульетта родилась в день святой Евфимии 16 сентября 1284 года.
Веронцы же, придерживаясь «первоисточника», отмечают день рождения Джульетты 16 сентября. Кстати, если посчитать, получается, что Джульетте в 2024 году исполнилось бы 740 лет.
Почему праздник отмечают именно в Вероне?
Хотя Италия богата на места, буквально пропитанных ароматом трагичных историй о любви и подвигах, день рождения Джульетты отмечают именно в Вероне. Причиной тому послужило то, что в городе, согласно оригинальному тексту и шекспировской пьесе, родилась героиня.
К тому же, в Вероне находится дом рода Капелло, который поклонники истории из-за схожести фамилии ошибочно приписали «семье» Джульетты. У него, кстати, как и полагается, есть балкончик, где, по сюжету пьесы, Ромео признался в своих чувствах. Сегодня даже существует поверье, что поцеловавшись на этом балкончике, можно обрести чистую и взаимную любовь «до гроба».
Письма к Джульетте: какие традиции связаны с праздником
Одним из главных организаторов празднования дня рождения Джульетты в Вероне является так называемый «Клуб Джульетты» (Club di Giulietta). Эта культурная ассоциация под председательством Джулио Тамассии была основана в 1972 году.
Каждый год тысячи людей со всего мира отправляют письма, адресованные Джульетте, в которых девушки делятся своими историями любви или просят совета. Волонтеры из «Клуба Джульетты» их читают, переводят и отвечают на каждое письмо.
Считается, что первым человеком, ответившим на письмо от лица Джульетты, был Этторе Солимани. Именно он, став де-факто секретарем знаменитой героини Шекспира, в 1930 году начал собирать письма, которые оставляли девушки. С тех пор традиция отвечать на послания поддерживается ежегодно.
Впоследствии даже появился конкурс на лучшее любовное письмо к Джульетте: его победителя объявляют в другой романтический праздник — День святого Валентина.
Вы наверняка могли уже об этом знать, если когда-то смотрели романтическую комедию «Письма к Джульетте», вышедшую в 2010 году.
Экскурс по достопримечательностям: гробница Джульетты в Вероне
В Вероне, к слову, есть и другие достопримечательности, связанные с именем Джульетты. Например, в бывшем монастыре Сан-Франческо-дель-Корсо находится гробница героини, которая в XIX веке была включена в исторический маршрут.
В действительности гробница представляет собой пустой саркофаг из красного мрамора. Однако, если отбросить скептицизм и предаться легендам, эта пустая гробница вполне может превратиться в настоящее место захоронения Джульетты Капулетти, Ромео Монтекки и даже духа Уильяма Шекспира. По крайней мере, так говорят путеводители.
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