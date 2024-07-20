Синеть не надо! Три признака, когда пора прекращать купание

Увеличивать время пребывания в воде нужно постепенно. «Для детей младше 7 лет начинать купания стоит с 5−10 минут, постепенно доводя до 30 минут, потом необходимо сделать перерыв, — советует врач. — Если вода прохладная, желательно, чтобы ребенок не бросался сразу в воду с головой, так как это может привести к развитию спазмов, судорогам рук и ног и даже остановке дыхания. Кстати, этот совет относится и к взрослым — заходить в воду надо постепенно, чтобы не спровоцировать нежелательных эффектов от резкого перепада температур, и также не превышать среднее время купания примерно в полчаса».