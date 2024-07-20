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Синеть не надо! Три признака, когда пора прекращать купание

Какая температура воды и воздуха самая благоприятная для купания? Почему не стоит находиться в воде дольше определенного времени и как обнаружить переохлаждение?

Источник: Аргументы и факты

Когда на улице больше +30, любой водоем манит, словно магнитом. Однако стоит знать, что освежающий эффект купание может дать только при определенной разнице между температурой воды и воздуха. Более того, не стоит слишком долго находиться в воде, чтобы охладиться.

При какой температуре лучше купаться?

«Самые благоприятные условия для купания — когда температура воды минимум +20 −24 градуса, а температура воздуха не менее +22−25 градусов, — рассказал aif.ru руководитель хирургической службы ДГКБ им. З. А. Башляевой, детский хирург, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Виктор Шеин. — Конечно, взрослые могут купаться и при температуре +18 градусов (например, на побережье Балтийского моря такая температура воды зачастую держится и летом), а вот детям это не очень подходит. В любом случае освежающий и оздоравливающийэффект от купания достигается, если разница между температурой воды и воздуха составляет 4−6 градусов».

Для малышей младше 5 лет врач рекомендует брать с собой на море или озеро, речку надувной бассейн, ставить его на берегу, наполнять водой, где ребенок и будет купаться.

Более старшие дети могут плавать в открытом водоеме под присмотром взрослых.

Когда выходить из воды?

Увеличивать время пребывания в воде нужно постепенно. «Для детей младше 7 лет начинать купания стоит с 5−10 минут, постепенно доводя до 30 минут, потом необходимо сделать перерыв, — советует врач. — Если вода прохладная, желательно, чтобы ребенок не бросался сразу в воду с головой, так как это может привести к развитию спазмов, судорогам рук и ног и даже остановке дыхания. Кстати, этот совет относится и к взрослым — заходить в воду надо постепенно, чтобы не спровоцировать нежелательных эффектов от резкого перепада температур, и также не превышать среднее время купания примерно в полчаса».

Дети, как правило, не ощущают переохлаждения, не жалуются, что замерзли. Поэтому взрослым нужно внимательно следить за их состоянием.

«Если появились первые признаки переохлаждения — озноб, изменение цвета кожных покровов, эффект сморщенной кожи, дрожь по всему телу— ребенка нужно сразу вывести из воды, — предупреждает врач. — Разотрите его и укутайте сухим полотенцем, если есть возможность, дайте теплый чай».