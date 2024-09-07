Синдром взрывающейся головы: ученые проанализировали странный феномен сна

Ученые пытаются изучить редкий синдром взрывающейся головы. Он происходит, когда человек засыпает, но потом просыпается внезапно от звука в голове.
Синдром взрывающейся головы (СРГ) — это загадочное расстройство сна, относящееся к семейству парасомний. К другим парасомниям относятся сонный паралич и гипнотические подергивания (ощущение падения во сне).
Врачи знают о СРГ с 1876 года, однако, несмотря на долгую историю расстройство мало изучено.
Звуки могут быть очень разными: хлопанье дверей, крики, но они всегда очень короткие (несколько секунд), и громкие.
Кроме звуков, некоторые люди испытывают кратковременные зрительные галлюцинации (яркие вспышки), чувство жара или электрического разряда, проходящего через тело.
Точно определить, у скольких людей возникает СРГ, сложно. Данных недостаточно. Исследования показывают, что СРГ встречается относительно часто, особенно у молодых людей.
Одно исследование показало, что 11 процентов здоровых взрослых испытывали рвотные позывы, а другое, проведенное среди студентов, выявило, что 17 процентов участников пережили несколько эпизодов в жизни.
Точная причина возникновения СРГ неизвестна. Одна из наиболее популярных теорий связывает ее с естественными процессами мозга, происходящими при переходе от бодрствования ко сну.
В это время активность ретикулярной формации мозга (структура, которая отвечает за «включение-выключение» мозга) снижается. Сенсорная кора, ответственная за зрение, слух и движения, также начинает отключаться.
Возможно, СРГ возникает из-за сбоя в этом процессе. Сенсорные сети могут получить внезапный всплеск нейронной активности, который воспринимается как громкий звук.
Некоторые факторы повышают вероятность возникновения СРГ, например, стресс, который, как правило, нарушает нормальный режим сна.
По данным недавнего опроса более 3 тысяч человек, испытавших СРГ, около 45% испытали страх во время или после эпизодов. Четверть участников сообщили о сильной тревоге, которая усиливалась, если эпизоды повторялись чаще.