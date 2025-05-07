Синдром вахтера: как отразится закон о согласии соседей на рынке аренды

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесут проект о письменном согласии соседей на сдачу квартиры в аренду, если собственники не заключают с арендаторами договор найма и не регистрируют его в установленном порядке. За несоблюдение условий предлагается введение уголовной ответственности.
«Непонятна и юридическая сторона законопроекта, на каком основании соседи наделяются правом ограничения прав других собственников квартир. При этом существует человеческий фактор, когда сосед с “синдромом вахтера” может быть принципиально настроен против собственника квартиры. В случае такого конфликта арендодатель будет вынужден просто “воевать” с соседом и игнорировать закон. Таким образом, данный законопроект провоцирует массу межличностных конфликтов и не приводит к развитию цивилизованного рынка аренды жилья», — сказал политолог и экономический аналитик Александр Мищенков.
Он отметил, что законопроект направлен на повышение доходов бюджета посредством налоговых платежей от долгосрочной сдачи жилья, так как вынуждает собственника квартиры, избегающего конфликтов с соседями, регистрировать договор аренды в Росреестре. При этом обратной стороной медали будет являться уход части арендодателей обратно в тень, «так как они сочтут, что проще сдавать квартиру без договора в принципе».
Мищенков добавил, что необходимость подобного законопроекта неочевидна, так как обеление рынка аренды жилья ведется по многим другим, более системным направлениям. Эксперт пояснил, что в стране растет число налогоплательщиков, официально декларирующих доходы в статусе самозанятых. На агрегаторах объявлений вводятся особые правила размещения объявлений о посуточной аренде. Ежегодно ужесточается законодательство по размещению хостелов в многоквартирных домах, а органы правопорядка периодически проводят проверки подобных заведений.
Необоснованные отказы
По мнению юриста Анастасии Брайчевой, не стоит возлагать ответственность за свою недвижимость на соседей. Она пояснила, что все это приведет только к новым поводам для конфликтов между соседями и необоснованному ограничению права собственности. И, как следствие, к отсутствию баланса интересов сторон таких правоотношений, когда желающий сдать свою квартиру в наем будет поставлен в ничем не обусловленную зависимость от желания соседей.
«На мой взгляд, связывать возможность распорядиться своей недвижимостью с разрешением на это собственников других 3−4 квартир нельзя. Нет правового инструмента, чтобы оспорить необоснованный отказ соседа дать такое согласие. Судебный процесс может быть длительным, в результате конфликтные ситуации с соседями или желание соседа взять плату за свое согласие нельзя будет преодолеть в разумный срок», — отметила Брайчева.
По ее словам, такой закон не будет бороться с нарушением прав соседей, хотя именно об этом говорится в пояснительной записке к проекту. К тому же в законопроекте не упоминаются проживающие в квартирах, а только их собственники. Вместе с тем зачастую в квартирах живут родственники или другие люди. А про жильцов неприватизированных квартир и вовсе в проекте нет ни слова, добавила Брайчева.
Реализация законопроекта будет технически невозможна из-за того, что данные о собственниках в Росреестре закрыты. Сложно желающим сдать квартиру будет и в случаях, если она пустует или в жилье находится недееспособный гражданин, или в случаях, когда после дачи согласия собственник сменится.
«А еще, по мнению авторов проекта, согласие нужно не только для сдачи в аренду, но даже чтобы родственнику дать пожить в квартире в трудный момент. Давайте будем честны, никто не побежит спрашивать соседей, можно ли. Поэтому все как было, так и останется в тени», — считает собеседница ВФокусе Mail.
Юрист добавила, что в статье 30 Жилищного кодекса РФ уже предусмотрено, что сдавать квартиру в аренду или наем можно только в случае, если не нарушаются права соседей. И за защитой своих прав они могут обратиться в суд. «Единственным безобидным, на мой взгляд, предложением в этом законопроекте является закрепление права соседей обратиться в орган исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющий региональный государственный жилищный надзор. Но этого права граждане не лишены и сейчас», — заключила эксперт.
Ранее сообщалось, что Верховный суд РФ запретил сдавать комнату без согласия собственников квартиры.