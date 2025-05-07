Синдром вахтера: как отразится закон о согласии соседей на рынке аренды

По ее словам, такой закон не будет бороться с нарушением прав соседей, хотя именно об этом говорится в пояснительной записке к проекту. К тому же в законопроекте не упоминаются проживающие в квартирах, а только их собственники. Вместе с тем зачастую в квартирах живут родственники или другие люди. А про жильцов неприватизированных квартир и вовсе в проекте нет ни слова, добавила Брайчева.