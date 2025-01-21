«Синдром старшей сестры»: откуда берется и как влияет на будущее

В последнее время в социальных сетях пользователи в форме ироничных скетчей начали выкладывать свои мысли по поводу того, как на них повлияло рождение в семье второго (или более) ребенка. Сейчас под хэштегом #oldersister набралось более 173 миллионов клипов. В издании Psychologies разобрались, действительно ли существует «синдром старшего ребенка» и как он влияет на будущее.
Как возникает «синдром старшей сестры»
«Синдромом старшей сестры» называют частный случай явления, известного как «синдром старшего ребенка».
До рождения сестры или брата старший ребенок был центром внимания и любви родителей, однако после, по его мнению, родителей приходится делить с кем-то еще. Так возникает «травма свержения с трона».
В результате у ребенка появляется зависть, возникает конкуренция, так как он перестает быть единственным. Чаще всего в такую ситуацию попадают дети от трех до шести лет, которые только учатся идентифицировать себя и примиряются со своим «Я».
Когда родители начинают уделять старшему ребенку меньше внимания, он испытывает трудности с самоопределением и слишком ранней самостоятельностью. Также он начинает искать причину проблемы в себе. По мнению психологов, чаще всего «синдром старшей сестры» встречается у девочек.
Как проявляется «синдром старшей сестры»
1. Погоня за идеалом
Первая мысль, которая возникает в голове старшего ребенка, — «я могу завоевать внимание родителей обратно». Например, этого можно добиться при помощи хороших оценок, грамот и заслуг в спорте.
Если родители не отвечают хоть каким-то теплом на достижения, во взрослом возрасте человек может стать эмоционально глухим и меланхоличным, а также начать страдать от проблем в сексуальной сфере и низкой самооценки.
Старшие дети, живущие в постоянной борьбе за внимание родителей, балансируют на тонкой грани между вспышкой триумфа и депрессии. Так как агрессия в сторону родителей запрещена, ребенок разворачивает ее в свою сторону.
2. Забота о младшем ребенке
Если ребенок не может быть идеальным, он пытается быть хорошим родителем. Он начинает гиперопекать младшего, брать на себя обязанности взрослых.
Причина такого поведения, как правило, вытесненная агрессия. Во взрослой жизни такие девушки продолжают искать объект опеки. Они излишне заботятся о своих романтических партнерах, становятся их «мамами» и думают, что такое же отношение могут получить в ответ.
Как избежать синдрома старшей сестры
Чтобы не развить в ребенке данный синдром, родителям достаточно дать ему понять, что он все равно любим и важен.
Взрослым необходимо убедиться, что старший ребенок не чувствует себя одиноким, и демонстрировать, что его видят, любят и дорожат им.
Ранее психолог пояснила, почему подростки такие безбашенные.