«Синдром старшей сестры»: откуда берется и как влияет на будущее

В последнее время в социальных сетях пользователи в форме ироничных скетчей начали выкладывать свои мысли по поводу того, как на них повлияло рождение в семье второго (или более) ребенка. Сейчас под хэштегом #oldersister набралось более 173 миллионов клипов. В издании Psychologies разобрались, действительно ли существует «синдром старшего ребенка» и как он влияет на будущее.