Синдром самозванца: как осознать свою ценность и начать заявлять о себе

Почему мы сомневаемся в собственном успехе
По словам Старцевой, под синдромом самозванца скрывается состояние, при котором человек не верит, что заслуживает достигнутого успеха. Происходит конфликт, когда профессионал качественно выполняет возложенные на него обязанности, но не принимает собственный успех как личную заслугу.
— Иногда синдром самозванца показывает себя через тревожное ощущение, будто с минуты на минуту придет тот, кто прольет свет на «истинную» некомпетентность человека и покажет ее всему миру. Сомнение в собственных возможностях сковывает и заставляет опытного, подготовленного специалиста тормозиться в развитии. С точки зрения карьеры человек буквально стоит на месте. Например, не заявляет о себе на большую аудиторию, отказывается от более сложных и интересных задач или страдает от прокрастинации, — пояснила продюсер.
Почему синдром самозванца мешает профессиональному росту
Эксперт отметила, что специалисты с синдромом самозванца «зависают» где-то между уверенностью и неуверенностью. Человек ощущает свой потенциал и видит результат проделанной работы, но неуверенность то и дело напоминает о себе внутренним дискомфортом: «Ты обманщик и недостоин похвалы. Твой успех — случайность».
— Именно эта неуверенность и мешает в продвижении. Вы не просто откладываете возможность проявиться и выйти на аудиторию, а самостоятельно, пусть и ненамеренно, тормозите свою карьеру и не даете самому себе развиваться и расти в профессии, — сообщила собеседница «ВМ».
Как преодолеть синдром самозванца
Старцева подчеркнула, что запущенный синдром самозванца может вызвать страх оказаться неуспешным или привести к выгоранию.
Преодоление внутренней неуверенности, напротив, привносит в жизнь благоприятные изменения:
- появляется уверенность в собственных силах;
- открываются новые возможности в карьере;
- человек вдохновляет окружающих на изменения.
По мнению спикера, чтобы правильно оценить свои способности и позволить себе развиваться, необходимо сосредоточиться на собственных успехах:
— Отмечайте и делитесь своими достижениями, даже если они кажутся вам простыми и незначительными. Таким образом удастся сместить фокус внимания с неуверенности на положительные результаты своей деятельности.
Кроме того, как рассказала Старцева, необходимо провести личный аудит. Нужно оценить свои навыки, личные и профессиональные компетенции, возможности и профессиональные контакты. Подумать, как это можно задействовать в профессиональном продвижении:
— Обратитесь к опыту более успешных коллег, которые уже заявили о себе. Задайтесь вопросом: «Действительно ли у них есть что-то, чего нет у меня?» Конечно же, кроме уверенности и открытости к проявлению на широкие массы. В большинстве случаев каких-то значимых отличий нет, поэтому и вы можете заявить о себе. Главное — решиться, подготовиться и начать действовать.
Продюсер объяснила, что важно пробовать новое. Например, если вы специалист, которому требуется выступать на большую аудиторию, то нужно начать с небольших мероприятий или выступлений в кругу друзей. Такая практика позволит столкнуться со страхами лицом к лицу.
Также специалист посоветовала говорить о своих страхах вслух:
— Обсуждайте переживания и сомнения с близкими и единомышленниками. Это поможет получить поддержку, а собеседникам нередко удается «подсветить» наши неочевидные сильные стороны.