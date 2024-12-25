Синдром самозванца: как осознать свою ценность и начать заявлять о себе

Синдром самозванца — состояние неуверенности, свойственное очень многим людям. Интересно, что ощущение незаслуженного успеха в большинстве случаев преследует самых опытных и подготовленных экспертов, добившихся значительных высот в профессиональной деятельности. Именно это состояние часто мешает специалистам выходить на новый уровень. Пока человек прячется за свой страх и не развивается в карьере, имея при этом все данные, малоподготовленные новички смело работают на аудиторию и быстро растут. Продюсер, телеведущая Елена Старцева рассказала «Вечерней Москве», как распознать в себе синдром самозванца и почему так важно не оставлять вопрос внутреннего дискомфорта без внимания.