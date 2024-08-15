Синдром отложенной жизни. Как не думать об упущенных возможностях

«Представьте себе ребенка, которому кто-то все время транслирует, что он неспособный, ничего не добьется, что его мнение не имеет никакого значения и лучше бы ему сидеть и не высовываться. Какие чувства будет испытывать этот ребенок? Конечно, рано или поздно он поверит во все это. То же самое происходит внутри каждого, у кого внутренний критик “очень большого размера”», — говорит психолог.