Синдром отложенной жизни. Как не думать об упущенных возможностях

«Сейчас не время», «Сделаю завтра/через месяц/год», — это частые варианты объяснений, которые находит разум, чтобы не двигаться вперед прямо сейчас.
«Нужно ли говорить, что это “завтра” никогда не наступает. Скорее, наоборот, со временем находятся новые подтверждения тому, что время еще не пришло. При этом остается часть внутри человека, которая испытывает сложные чувства, ощущая, что жизнь как будто теряет вкус и цвет», — говорит психолог.
Существует минимум три неосознанных сценария, которые «ставят жизнь на паузу».
«Я не смогу!»
Это основное переживание, которое испытывает человек, поддаваясь внутреннему критику. «У тебя не получится!», «Ты ничего не стоишь!», «Ты пустое место!» — это и есть внутреннее неосознанное препятствие, которое чаще всего очень сложно перешагнуть, чтобы пойти осуществлять все задуманное.
«В этом же сценарии, как следствие, всегда будет обесценивание себя и любых своих результатов, человек как будто постоянно не дотягивает до той планки, к которой стремится», — поясняет Людмила Шульга.
«Представьте себе ребенка, которому кто-то все время транслирует, что он неспособный, ничего не добьется, что его мнение не имеет никакого значения и лучше бы ему сидеть и не высовываться. Какие чувства будет испытывать этот ребенок? Конечно, рано или поздно он поверит во все это. То же самое происходит внутри каждого, у кого внутренний критик “очень большого размера”», — говорит психолог.
Чтобы разделить эти две части, психолог предлагает выписать все критикующие и обесценивающие послания, направленные к себе от лица критика и поразмышлять на тему, где впервые это было услышано? Кто мне это сказал? И какая цена того, что я соглашаюсь с этим критикующим голосом?
«Я не имею права жить!»
Этот сценарий проявляется как внутреннее бессознательное решение, при котором человек как будто отказывается от жизни. Чаще всего этому способствуют какие-то травматичные события, при которых внутри психики образуется сложная связка, имеющая индивидуальное логичное продолжение «Я не имею права жить, если вокруг страдают люди!», «Я не имею права жить, когда кто-то из близких ушел из жизни».
Очень важно понимать, что это не сознательное решение, но именно оно как будто останавливает жизнь. Не хочется ничего делать, бесконечное избегание жизни в скроллинге ленты соцсетей или просмотре сериалов или другой зависимости. У этого сценария есть масса варианта, чтобы «отвлекать» человека от его же собственной жизни. Но глубоко внутри остается ноющее чувство о том, что жизнь проходит мимо.
В такой ситуации Людмила Шульга советует поразмышлять на тему, когда именно было принято это решение. Сколько вам было лет? С какими чувствами вы столкнетесь, если решите выйти из этого состояния? Хорошей практикой будет найти ресурсную фигуру из своей семьи, которая точно бы желала вам лучшей жизни, и написать от ее имени письмо-разрешение себе на счастливую жизнь.
«Хорошая жизнь не для меня!»
Этот сценарий вызывает максимально неприятные ощущения, когда человек сталкивается с кем-то, кто живет «лучше», ведь именно это столкновение как будто разворачивает его к своему ограничивающему убеждению.
Как предполагает психолог, корни этого нужно искать в глубоком детстве, когда ребенок бесконечно находился в контакте с тем значимым взрослым, который и сам имеет такое убеждение, даже основываясь на своем прожитом опыте.
Этот неосознанный сценарий может погружать в сложные и болезненные переживания, где человек будет видеть только отрицательное в своей жизни и максимально обесценивать что-то хорошее. По сути, это постоянная внутренняя борьба, где одна часть стремится к лучшей жизни и уверена, что придет к ней, а другая часть точно так же уверена, что это абсолютно невозможно. «Но на деле человек не может сдвинуться в сторону движения к своим целям, продолжая, например, бесконечно скроллить ленту соцсетей и ранясь об “успешный успех” других», — объясняет специалист.
При наличии этого сценария важно разделить свою жизнь и жизнь другого человека.
«Что, если это не так?» — контраргумент, который будет служить ключом, чтобы переписать это убеждение, задавайте этот вопрос себе почаще, когда будете чувствовать, что не достойны лучшего, заключила психолог.