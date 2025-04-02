Синдром отличника: что это в психологии, симптомы и признаки, как избавиться

Они часто кажутся ему маленькими и незначительными. При таком восприятии собственные победы могут радовать недолго и зачастую идти в сравнении с успехами других. Например, даже если вы актер, получивший «Оскар», — такой успех тоже можно обесценить. Всегда найдется тот, у кого не один «Оскар», а три, кто получил статуэтку в более молодом возрасте и так далее".