Синдром отличника: что это в психологии, симптомы и признаки, как избавиться

Что такое «синдром отличника»
Синдром отличника — это психологическое состояние, при котором человек стремится сделать работу идеально и тем самым заслужить одобрение окружающих, зачастую предъявляя к себе избыточные требования. Несмотря на название, его относят не только к школьникам: он также встречается у мужчин и женщин — в рабочих, бытовых и других жизненных ситуациях.
Люди с синдромом отличника испытывают агрессию, злость или страх, если их работу не оценили на отлично. В таком случае «отличники» чувствуют себя уязвимыми и не могут простить себе ошибок, неоднократно переделывая работу в ущерб своим желаниям и силам.
Подобное состояние доставляет дискомфорт психике человека, так как требует большого количество ресурсов.
«Синдром отличника — понятие, смежное с понятием перфекционизма, — объяснят психолог Олеся Апалькова. — Человек с синдромом отличника нацелен на получение высоких результатов во всем, за что бы он ни брался, чрезмерно ориентирован на внешнюю оценку, болезненно реагирует на малейшие ошибки и промахи».
Тем не менее, главное их различие в том, что перфекционист осознает свою черту характера и понимает свои действие, а «отличник» просто привык показывать безупречный результат, вне зависимости от своих желаний.
Признаки синдрома отличника
Вот наиболее популярные симптомы синдрома отличника, которые выделяют психологи:
- чрезмерный перфекционизм;
- фиксация на оценке окружающих;
- гиперконтроль;
- болезненное восприятие критики и ошибок;
- страх неудачи;
- излишняя ответственность, которую «отличники» зачастую перетягивают на себя;
- сравнение себя с другими;
- неумение делегировать обязанности;
- неудовлетворенность собственными результатами;
- стремление переделать работу до идеального результата или наивысшей оценки;
- сильное чувство вины, если происходит ошибка;
- повышенная тревожность.
Как правило, данные симптомы распространяются на все сферы жизни человека — от личных отношений до работы.
Почему возникает синдром отличника
Специалисты считают, что синдром отличника формируется в детстве и связан со взаимодействием внутри семьи. Как правило, в своей семье «отличник» чувствовал себя неполноценно, если делал работу неидеально. Поощрения со стороны родителей оцениваются им как способ повысить свою значимость и стать достойным внимания. Подобные отношения в семье возникают по нескольким причинам.
1. Перенос родительских целей на ребенка
В семьях нередко встречаются ситуации, когда родители расценивают ребенка не как самостоятельного человека, а как продолжение их личностей. В таком случае родители стараются компенсировать своими детьми то, чего сами не смогли добиться в детстве, требуя от них отличной учебы, спортивных достижений и так далее.
2. Завышенные ожидания
Зачастую в семьях появляется «пример для подражания»: сестра, брат, бабушка, папа с высокими социальными достижениями. Например, сестра с отличием окончила лучший вуз или папа занимает высокую должность. Как правило, такие члены семьи всегда ставятся в пример другим детям — они уже заранее должны держать «высокую планку», чтобы быть достойными любви.
3. Дефицит внимания
Нередко в семьях «отличников» не принято просто так выражать любовь. В таком случае дети должны заслужить внимание родителей каким-либо выдающимся достижением: например, получить «5» или выиграть в конкурсе. Они выучивают, что именно так они получают признание близких, и психика формирует связку: идеальность = внимание и вознаграждение.
4. Проблемы с самооценкой
Синдром отличника может развиться в подростковом возрасте, если у ребенка есть проблемы с самооценкой. Например, он не доволен своим внешним видом или отсутствием общения. Поэтому он старается компенсировать эти комплексы достижениями из других сфер: отличной учебой, спортом и так далее.
5. Чрезмерная строгость со стороны близких
Если ребенка воспитывают в очень строгих условиях, ругая за малейшую провинность или ошибку, у него формируется защитный механизм: делать все только идеально, чтобы избежать наказания.
Таким образом, отличная успеваемость в школе — еще не повод думать, что у ребенка есть синдром отличника, в особенности если процесс образования дается ему легко и приносит удовольствие. Однако если вы видите, что за получением отличных оценок или других достижений стоит постоянная борьба, тревога, страх потерять признание — это повод обратить внимание на психологическое состояние ребенка.
Чем опасен синдром отличника
В психологии синдром отличника считают деструктивным явлением. Гонка за идеальным результатом, бесконечная самокритика — все это истощает ресурсы человека, и в этом основная опасность синдрома отличника.
"Человек, для которого существует либо идеально, либо никак, может избегать активностей, где он мог бы потенциально вырасти, — говорит Олеся Апалькова. — Или же, наоборот, он слишком много сил отдает задачам, которые на самом деле не столь значимы. Таким людям зачастую трудно получать удовольствие от хобби, так как и здесь они обеспокоены своей результативностью и не могут расслабиться.
Помимо того, что человек с синдромом отличника болезненно переживает свои неудачи, он склонен обесценивать и свои успехи.
Они часто кажутся ему маленькими и незначительными. При таком восприятии собственные победы могут радовать недолго и зачастую идти в сравнении с успехами других. Например, даже если вы актер, получивший «Оскар», — такой успех тоже можно обесценить. Всегда найдется тот, у кого не один «Оскар», а три, кто получил статуэтку в более молодом возрасте и так далее".
Как избавиться от синдрома отличника
При этом специалисты считают, что у синдрома отличника есть свои преимущества. Например, такие люди добросовестно выполняют свою работу: они кропотливо подходят к каждой ее мелочи и на выходе показывают гарантированно качественный результат.
Однако негативных последствий у синдрома намного больше, поэтому не стоит затягивать с его лечением.
Наиболее действенный способ — это комплексная терапия у психолога, однако первые шаги можно сделать самостоятельно. Вот несколько действенных способов, которые предлагает психолог Олеся Апалькова.
1. Определите границы ваших ценностей и требований
Стоит учиться разграничивать, в каких случаях ваши действия продиктованы личными ценностями, а в каких — принимают форму навязчивого требования к себе. Почувствуйте разницу между позицией «мне важно предоставлять качественный товар или услугу» и случаем, когда человек живет с неосознанным внутренним правилом «все должно быть сделано идеально».
2. Проанализируйте, чем мешает вам синдром отличника
Нам проще менять свое поведение, когда мы в полной мере осознаем ущерб от той или иной своей реакции. Составьте список с конкретными пунктами, как синдром отличника мешает именно вашей жизни. Например, вы упускаете возможности по работе, расходуете слишком много сил на второстепенные задачи, хобби из развлечения превращается в изнурительный труд.
3. Расставьте приоритеты
Важно признать, что ресурсы каждого человека ограничены, и расставлять приоритеты. Когда мы расходуем наши силы и время на то, чтобы выполнить одну задачу на «отлично», у нас неизбежно остается меньше ресурсов на другую задачу. Причем эта другая задача может оказаться более значимой. Например: если все выходные натирать квартиру до блеска, возможно, что на общение с близкими потом не останется сил.
4. Понизьте планку ожидаемого результата
В работе с синдромом отличника важно, чтобы человек согласился снизить планку с «отлично» на «достаточно хорошо». Например, быть достаточно хорошей мамой, отправить достаточно хорошую статью, остановиться на достаточно продуманном решении. «Достаточно хорошо» — эта планка обычно более реалистична, чем «идеально».
5. Позвольте себе ошибаться
Люди с синдромом отличника трудно переживают свои ошибки. В моменты провалов такой человек может ощутить себя тотально никчемным, начать сомневаться и разочароваться в себе. Здесь может помочь метафора с корзиной фруктов. Что вы делаете, если в корзине фруктов портится один из них? Вряд ли выкидываете всю корзину целиком.
6. Найдите группу поддержки
Синдром отличника может мешать при освоении новой деятельности. Когда человек развивается в новой сфере, поначалу он будет в ней дилетантом — и это нормально. В этот момент у вас может что-то не получиться или начнут возникать «глупые» вопросы. Очень важно, чтобы рядом с вами были близкие люди, которые смогли бы вас поддержать в моменты упадка и неудач.
Для человека с синдромом отличника его высокая результативность — своего рода «костыль» (условие) для поддержания хорошего отношения к себе. И этот «костыль» может быть непросто выкинуть одним волевым решением и начать строить отношения с собой на других основаниях.
Олеся Апалькова, Психолог, специалист сервиса психотерапии Alter