Синдром навязчивых грез: когда мечты становятся опасны

«Человек с синдромом навязчивых грез предпочитает воображаемую жизнь реальной. Почему так? Дело в том, что в мире наших мечтаний все происходит так, как мы хотим, обстоятельства складываются наилучшим для нас образом. Мы — главные его создатели и владыки. Там все хорошо и исполняется так, как нам нужно. Это мир наших представлений о реальности. И у каждого он свой. И чем больше времени мы там проводим, тем труднее возвращаться в реальную жизнь. Ведь здесь все устроено не по нашим правилам. Здесь надо учитывать других людей и их представления, учиться использовать разные стратегии поведения, чтобы договариваться и продвигаться к своим реальным целям», — дополнила Маргарита Авдеева.