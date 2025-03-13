Синдром навязчивых грез: когда мечты становятся опасны

Привычка творческих людей жить в выдуманном мире считается нормой: они витают в облаках, плохо справляются с бытом и рутиной, не всегда адекватно ведут себя в коллективе. Когда фантазии разрывают связь человека с реальностью, это становится опасным отклонением. С помощью эксперта расскажем о синдроме навязчивых грез: причинах, признаках и последствиях этой зависимости, а также поможем определить, есть ли она у вас.
Что такое синдром навязчивых грез простыми словами
Синдром навязчивых грез или синдром мечтателя — это психологическое состояние, при котором человек часто и надолго погружается в свои фантазии и мечты, иногда в ущерб реальной жизни.
«Мы уходим в мир грез, когда все не так, как нам хочется, и неоправданные ожидания причиняют нам сильную эмоциональную боль», — дополнила Маргарита Авдеева, психолог психологической службы РЭУ им. Г. В. Плеханова.
Почему синдром навязчивых грез так называется: история возникновения термина
Термин «Навязчивые грезы» — это неточный перевод выражения maladaptive daydreaming, что буквально означает «неадаптивные грезы».
Впервые этот феномен в 2002 году описал израильский психолог Элиэзер Сомер, тогда же и появился термин, характеризующий синдром. Ученый описал его как обширную мечтательность, которая заменяет человеку общение с другими людьми, а также учебу, работу и семью. Уход от реальности помогал пациентам психолога бороться со стрессом и болью, не думать о трудностях в отношениях и трудовых задачах.
Синдром навязчивых грез не считается заболеванием, но ученые до сих пор спорят о том, насколько он деструктивен, связан ли с другими психическими расстройствами человека, а также пытаются определить эффективные методы борьбы с этим состоянием.
Как проявляется синдром навязчивых грез: симптомы и признаки
Синдром может проявляться в том, что человек тратит много времени на воображаемую жизнь, что мешает его повседневности и работе, а также взаимодействию с окружающими. Перечислим основные симптомы деструктивного состояния.
1. Патологическая мечтательность: человек проводит много времени в своих мыслях, представляя себе различные ситуации и события.
2. Трудности с концентрацией: из-за постоянных фантазий человеку сложно сосредоточиться на задачах, решении проблем и общении с людьми.
3. Добровольная изоляция: человек избегает общения с друзьями и близкими, предпочитая уединение и погружение в свои мысли.
4. Эмоциональная зависимость от грез: мечты помогают справиться со стрессом, что приводит к непреодолимому желанию погружаться в мир фантазий все чаще.
5. Неоправданные ожидания: человек начинает воспринимать свои мечты как реальность и разочаровывается, когда они не сбываются.
Причины, почему возникает синдром навязчивых грез
«Так как же возникает этот синдром? Ведь мечтать — это нормально. Так мы осознаем свои желания, способности, интересы и строим планы по их достижению. Ученые считают, что развитие синдрома провоцируют сильный стресс или психологическая травма. Стремясь дистанцироваться от них, человек сбегает в мир своих фантазий. В норме мы можем мечтать о чем угодно, но не отключаемся от реальности», — рассказала Маргарита Авдеева.
Перечислим самые распространенные причины, из-за которых привычка мечтать может стать патологической.
1. Стресс и тревога
Психологические нагрузки могут заставить человека искать утешение в фантазиях, чтобы избежать реальных проблем. Также развитию синдрома может способствовать сильная психологическая травма.
2. Социальная изоляция
Люди, которые чувствуют себя одинокими, могут чаще погружаться в мечты, чтобы заполнить пустоту. Соответственно, нужно искать решение этой проблемы.
3. Низкая самооценка
Человек с низкой самооценкой может использовать фантазии как способ улучшения своего самочувствия и повышения самоуверенности.
4. Творческие наклонности
Люди с высоким уровнем креативности могут быть более склонны к мечтам, поскольку их ум активно генерирует идеи и образы. Не зря о них часто говорят — не от мира сего.
5. Психические расстройства
В некоторых случаях синдром может быть связан с депрессией или тревожным расстройством.
Чем опасен синдром навязчивых грез
Состояние чрезмерной мечтательности требует внимательного наблюдения со стороны близких, так как в случае прогрессии может привести к серьезным последствиям — человек может потерять способность адаптироваться к внешним обстоятельствам и самостоятельно решать проблемы. Стоит вовремя обратиться к специалисту, если фантазии начинают управлять вами и вашей жизнью. Расскажем, чем это грозит:
- постоянное погружение в фантазии приводит к проблемам на работе, в семье или в учебе;
- человек теряет связь с друзьями и родственниками, что в итоге заканчивается депрессией на почве одиночества;
- грезы, далекие от реальности, приводят к разочарованию и неудовлетворенности жизнью;
- сознательный уход от реальных трудностей способствует накоплению стресса и тревоги;
- возможно развитие психических расстройств на почве синдрома навязчивых грез.
«Человек с синдромом навязчивых грез предпочитает воображаемую жизнь реальной. Почему так? Дело в том, что в мире наших мечтаний все происходит так, как мы хотим, обстоятельства складываются наилучшим для нас образом. Мы — главные его создатели и владыки. Там все хорошо и исполняется так, как нам нужно. Это мир наших представлений о реальности. И у каждого он свой. И чем больше времени мы там проводим, тем труднее возвращаться в реальную жизнь. Ведь здесь все устроено не по нашим правилам. Здесь надо учитывать других людей и их представления, учиться использовать разные стратегии поведения, чтобы договариваться и продвигаться к своим реальным целям», — дополнила Маргарита Авдеева.
Как избавиться от синдрома навязчивых грез
Если вы понимаете, что синдром навязчивых грез мешает вашим взаимоотношениям с семьей и качественному выполнению рабочих задач, постарайтесь поработать над собой и избавиться от этой зависимости. Перечислим способы, как это можно сделать.
Помощь психолога
Специалист поможет разобраться в себе, найти причины чрезмерной мечтательности, проработать свои страхи и победить синдром.
Прием противотревожных препаратов
Назначить их должен только врач, поэтому для начала стоит проконсультироваться со специалистом, который подберет наиболее эффективную схему лечения.
Наладить режим сна
Ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время, старайтесь не перегружать психику перед сном и не пользуйтесь вечером гаджетами. Лучше проведите время в кругу семьи или с расслабляющей книгой.
Снизить уровень стресса
Постарайтесь минимизировать количество раздражающих факторов в своей жизни или пересмотрите свое отношение к ним. Если у вас нервная работа, возможно, стоит подумать о том, чтобы ее сменить.
Медитации и дыхательные упражнения
Практики осознанности помогают расслабиться, очистить сознание от навязчивых мыслей и более ясно смотреть на мир. Можно объединить медитацию с дыхательной практикой.
Физическая активность
Чаще гуляйте на свежем воздухе, займитесь спортом, купите абонемент в бассейн, спортзал или заведите собаку. Как говорится, движение — это жизнь, оно помогает нервной системе справляться со стрессом и сбрасывать накопленный негатив.
Поддержка семьи и друзей
Не бойтесь просить близких о помощи. Людям нужны люди, чтобы жить, развиваться и вместе справляться с трудностями, которые преподносит жизнь.
«Психика человека невероятно пластична, и в любом возрасте можно справиться с этим синдромом», — резюмировала Маргарита Авдеева.
Тест, как самостоятельно выявить синдром навязчивых грез
Тест, приведенный в этом блоке, может дать лишь примерные результаты, которые обязательно нужно подтвердить диагнозом врача. Если тестирование оказалось положительным, обратитесь к специалисту для получения профессиональной консультации и психологической помощи.
Тест называется «Шкала навязчивых грез» (MDS-16). Он включает 16 вопросов, ответы на которые займут у вас около двух минут. Автором тестирования стал психолог Элиэзер Сомер, который первым описал феномен навязчивых грез.
Советы эксперта
Маргарита Авдеева рассказала о профилактике синдрома навязчивых грез в детском возрасте, а также о причинах, из-за которых взрослые «прячутся» от реальности в своем воображении.
«В реальной жизни все мы сталкиваемся с непониманием, препятствиями, которые не всегда можно преодолеть. Мы вынуждены считаться с правилами, созданными не по нашей воле, а также с законами общества, в котором живем. Детям это особенно трудно: мешает эгоцентризм и незнание социального устройства, поэтому так важно, чтобы в детстве рядом с ребенком были внимательные взрослые, которые терпеливо объясняют и помогают постепенно учиться соблюдать правила и включаться в жизнь общества. В процессе такой адаптации человек взрослеет не только физически, но и психологически, привыкает брать на себя ответственность за свою жизнь, самостоятельно удовлетворять свои телесные и душевные потребности», — рассказала эксперт.
Также Маргарита Авдеева подчеркнула, что считаться с другими людьми и обстоятельствами жизни может только психологически взрослая личность. Но если что-то в процессе адаптации пошло не так, человек может остановиться в своем психологическом развитии и уйти в мир грез, спасаясь таким образом от негативных эмоций, когда ожидания не совпадают с реальностью.
«И чем чаще, тем все дальше от реальной жизни, от других людей и тем эмоционально труднее потом возвращаться. Это ведет к инфантилизму и зависимости», — резюмировала эксперт.
Главное о синдроме навязчивых грез
Подведем итоги материала и перечислим наиболее важные факты, которые стоит знать о синдроме навязчивых грез.
1. Это психологическое состояние, при котором человек часто и надолго погружается в свои фантазии и мечты, иногда в ущерб реальной жизни.
2. Синдром навязчивых грез не считается заболеванием, но ученые до сих пор спорят о том, насколько он деструктивен, связан ли с другими психическими расстройствами человека, а также пытаются определить эффективные методы борьбы с этим состоянием.
3. К основным симптомам деструктивного состояния относятся:
- патологическая мечтательность;
- трудности с концентрацией;
- добровольная изоляция;
- эмоциональная зависимость от грез;
- неоправданные ожидания от реальности, в которой не воплощаются мечты.
4. Самые распространенные причины, из-за которых привычка мечтать может стать патологической:
- стресс и тревога;
- социальная изоляция;
- низкая самооценка;
- творческие наклонности;
- психические расстройства.
5. Синдром навязчивых грез может привести к следующим последствиям:
- постоянное погружение в фантазии приводит к проблемам на работе, в семье или в учебе;
- человек теряет связь с друзьями и родственниками, что в итоге заканчивается депрессией на почве одиночества;
- грезы, далекие от реальности, приводят к разочарованию и неудовлетворенности жизнью;
- сознательный уход от реальных трудностей способствует накоплению стресса и тревоги;
- возможно развитие психических расстройств на почве синдрома навязчивых грез.
6. Для борьбы с синдромом лучше обратиться к специалисту. Врач установит причины такого состояния, научит контролировать свое сознание и справиться с зависимостью от фантазий. При необходимости пациенту назначаются медицинские препараты. Также в борьбе с синдромом может помочь смена места работы, физическая активность, соблюдение режима сна, медитации, дыхательные упражнения, поддержка друзей и родственников.
Эксперт: Маргарита Авдеева, психолог психологической службы РЭУ им. Г. В. Плеханова