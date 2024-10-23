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Синдром хронической усталости: модный диагноз или болезнь

Сегодня считается почти нормой быть занятым и уставшим. Однако постоянная усталость, апатия, слабость и отсутствие вдохновения могут сигнализировать о серьезной болезни — синдроме хронической усталости (СХУ). Об этом рассказала Ольга Шуппо, основатель и научный руководитель сети клиник иммунореабилитации, адаптационной и превентивной медицины Grand Clinic.

Елена Рогачева
Автор ВФокусе Mail

К настоящему времени установлено, что СХУ не является формой депрессии — это совершенно отдельное состояние.

«За рубежом люди с таким заболеванием даже могут взять больничный и пройти полноценный курс лечения. А он часто бывает необходим: СХУ может провоцировать развитие разных хронических заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых, аутоиммунных и онкологии», — предупреждает врач.

Целевая аудитория СХУ — люди в возрасте 25 — 40 лет. Считается, что именно они испытывают наибольшее информационное давление, вынуждены принимать много решений в короткий промежуток времени и находятся в состоянии высокого уровня тревожности и стресса.

По словам Ольги Шуппо, провоцировать развитие СХУ могут как хронический стресс, так и незалеченные инфекции, например, вирус Эпштейн-Барра, цитомегаловирус.

Изматывая себя большими нагрузками на работе или, например, во время тренировок, можно спровоцировать обострение герпесных инфекций, которые дремлют в организме почти каждого человека.

Именно поэтому лечение СХУ начинается с диагностики и лечения заболеваний группы герпесвирусных инфекций.

«Поставить диагноз СХУ может только врач. С наибольшей вероятностью о наличии СХУ для специалиста будет свидетельствовать продолжительность симптоматики», — объясняет эксперт.

Переутомление, как правило, проходит в течение 1−2 дней после нормализации режима сна и отдыха. При СХУ усталость, вялость, хандра не проходят в течение месяца, пациенты жалуются на то, что у них буквально нет сил «встать с кровати».

Для синдрома хронической усталости характерны также специфические симптомы — длительные мышечные боли, боли в горле, которые бывают при ОРВИ и других вирусных заболеваниях.

Если вы не можете долго заснуть, просыпаетесь в течение ночи — это еще один возможный симптом СХУ.

Предотвратить сильную усталость можно, правильно чередуя работу и отдых, добавив в распорядок дня умеренные физические нагрузки на свежем воздухе, выделив достаточное время для ночного сна, чтобы полностью восстановиться.

Изменений требует и диета — это в первую очередь отказ от фастфуда, чрезмерно углеводистой пищи.

«Добавить в рацион нужно бобовых, немного белого мяса, яиц, которые богаты лецитином, являющимся “строительным” материалом для мембран митохондрий, а также жиры — энергетическую субстанцию, обеспечивающую максимум энергии, особенно при условии здоровых митохондрий», — говорит Ольга Шуппо.

Медицинское лечение, как правило, является комплексным. Помимо консультаций с инфекционистами и иммунологами, потребуется нормализация микробиоты кишечника, от ее качества и состава зависят нейро-гормональные, иммунные регуляции в организме человека.

Для ускорения процесса выздоровления применяются современные методы физиотерапии и адаптационной медицины — различные виды массажей, «сухая» иммерсия, которые направлены на расслабление и нормализацию работы центральной нервной системы.

Одной из причин СХУ выступает интоксикация. Поэтому в план лечения могут быть включены различные виды детокса, лимфодренажный массаж и даже посещение бани и сауны, заключила эксперт.