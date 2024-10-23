Синдром хронической усталости: модный диагноз или болезнь

К настоящему времени установлено, что СХУ не является формой депрессии — это совершенно отдельное состояние.
«За рубежом люди с таким заболеванием даже могут взять больничный и пройти полноценный курс лечения. А он часто бывает необходим: СХУ может провоцировать развитие разных хронических заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых, аутоиммунных и онкологии», — предупреждает врач.
Целевая аудитория СХУ — люди в возрасте 25 — 40 лет. Считается, что именно они испытывают наибольшее информационное давление, вынуждены принимать много решений в короткий промежуток времени и находятся в состоянии высокого уровня тревожности и стресса.
По словам Ольги Шуппо, провоцировать развитие СХУ могут как хронический стресс, так и незалеченные инфекции, например, вирус Эпштейн-Барра, цитомегаловирус.
Изматывая себя большими нагрузками на работе или, например, во время тренировок, можно спровоцировать обострение герпесных инфекций, которые дремлют в организме почти каждого человека.
Именно поэтому лечение СХУ начинается с диагностики и лечения заболеваний группы герпесвирусных инфекций.
«Поставить диагноз СХУ может только врач. С наибольшей вероятностью о наличии СХУ для специалиста будет свидетельствовать продолжительность симптоматики», — объясняет эксперт.
Переутомление, как правило, проходит в течение 1−2 дней после нормализации режима сна и отдыха. При СХУ усталость, вялость, хандра не проходят в течение месяца, пациенты жалуются на то, что у них буквально нет сил «встать с кровати».
Если вы не можете долго заснуть, просыпаетесь в течение ночи — это еще один возможный симптом СХУ.
Предотвратить сильную усталость можно, правильно чередуя работу и отдых, добавив в распорядок дня умеренные физические нагрузки на свежем воздухе, выделив достаточное время для ночного сна, чтобы полностью восстановиться.
Изменений требует и диета — это в первую очередь отказ от фастфуда, чрезмерно углеводистой пищи.
«Добавить в рацион нужно бобовых, немного белого мяса, яиц, которые богаты лецитином, являющимся “строительным” материалом для мембран митохондрий, а также жиры — энергетическую субстанцию, обеспечивающую максимум энергии, особенно при условии здоровых митохондрий», — говорит Ольга Шуппо.
Медицинское лечение, как правило, является комплексным. Помимо консультаций с инфекционистами и иммунологами, потребуется нормализация микробиоты кишечника, от ее качества и состава зависят нейро-гормональные, иммунные регуляции в организме человека.
Для ускорения процесса выздоровления применяются современные методы физиотерапии и адаптационной медицины — различные виды массажей, «сухая» иммерсия, которые направлены на расслабление и нормализацию работы центральной нервной системы.
Одной из причин СХУ выступает интоксикация. Поэтому в план лечения могут быть включены различные виды детокса, лимфодренажный массаж и даже посещение бани и сауны, заключила эксперт.