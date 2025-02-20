Синдром хронической усталости: как восстановить энергию и интерес к жизни

Это состояние похоже на утренний подъем, когда будильник уже прозвенел, но вы никак не можете заставить себя встать с постели, словно вся энергия ушла безвозвратно. Синдром хронической усталости стал своеобразной метафорой нашего времени. В мире, где мы всегда «на связи», работаем больше и отдыхаем меньше, неудивительно, что все больше людей ощущают себя выжатыми, как лимон. Порой кажется, что силы никогда не вернутся и все наши попытки справиться с этим состоянием бесполезны. Но не все так безнадежно. Психолог Марианна Абравитова в беседе с «Вечерней Москвой» назвала несколько действенных способов, которые помогут взять контроль над ситуацией и вернуть себе энергию, утраченную в суете повседневной жизни.