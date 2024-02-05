Символ семейного очага. Огонь «Сердце России» доставлен уже в 74 региона

«Пусть Всероссийский семейный очаг, частички которого отправились во все федеральные округа и новые регионы, несет с собой свет, любовь, тепло. Огонь доставлен уже в 74 региона нашей страны. Накануне его получили Орловская область, Республика Удмуртия, Ленинградская область, Саратовская область», — рассказала заместитель генерального директора выставки Анастасия Звягина.
Она выразила надежду, что этот огонь станет символов единства и согласия для всех российских семей.
В столице пламя семейного очага передали во Дворец бракосочетания на ВДНХ. А в Московской области его поместили в областной Дворец бракосочетания в парке «Патриот». Его доставили из Москвы Святослав и Мария Негины вместе с детьми — девятилетним Артемом, шестилетним Ромой и четырехлетним Емельяном.
«В прошлом году мы отпраздновали 15 лет совместной жизни. И так совпало, что в 2023-м мы стали победителями всероссийского конкурса “Семья года”, а губернатор Московской области вручил моей супруге орден “Материнская слава” — это очень приятно», — рассказал Святослав Негин.
В Севастополь пламя семейного очага доставили представители творческой династии Елизаровых. Основал эту знаменитую династию Вадим Елизаров — создатель первого в мире хореографического театра.
«То внимание к семье, к традиционным ценностям, к династиям, которое задано нашим Президентом — это то, что делает нас непобедимыми. Конечно, весь год мы будем нести миссию, и то назидание, которое нам дал Президент. Семья — это основа традиционных ценностей нашей страны», — подчеркнул участник форума «Родные — Любимые» Александр Елизаров.