Символ семейного очага. Огонь «Сердце России» доставлен уже в 74 региона

«То внимание к семье, к традиционным ценностям, к династиям, которое задано нашим Президентом — это то, что делает нас непобедимыми. Конечно, весь год мы будем нести миссию, и то назидание, которое нам дал Президент. Семья — это основа традиционных ценностей нашей страны», — подчеркнул участник форума «Родные — Любимые» Александр Елизаров.