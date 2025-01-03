Символ 2025 года: какие виды змей обитают в Московском зоопарке

«Половина ужей и гадюк у нас сейчас на зимовке. Для змей это обязательная часть жизненного цикла. В природе они ищут укромные места под землей, а в зоопарке мы переносим их в темное и прохладное помещение. Во время зимовки у рептилий замедляется метаболизм: они не охотятся, не едят, но при этом практически не расходуют энергию. Так что потери в весе совершенно незначительные — до 10 процентов от массы тела», — продолжает Евгения Даровских.