Символ 2025 года: какие виды змей обитают в Московском зоопарке

Символом 2025 года, который по восточному календарю наступит 29 января, станет Зеленая Деревянная Змея. К этим древним рептилиям люди относятся по-разному: одни — с восхищением, другие — с опаской. В сказках и поговорках змеи символизируют мудрость и коварство, а племена в Африке считают их бессмертными из-за способности сбрасывать кожу. Змеиный яд входит в состав многих лекарств.
Корреспонденты mos.ru отправились в Московский зоопарк, где обитает более 200 видов рептилий, чтобы выяснить, как живут змеи, чем они отличаются друг от друга, каких пресмыкающихся можно увидеть в столице и как себя вести при встрече с ними.
В гости к питонам и анаконде
Московский зоопарк обладает одной из самых больших в мире коллекций змей. Они размещены в четырех павильонах на старой и новой территории. Представители многих редких видов рептилий живут здесь уже не одно десятилетие.
В павильоне «Террариум» обитают тигровый, тиморский и сетчатый питоны. Последний соперничает по размерам с гигантской анакондой и может достигать 12 метров в длину. С питонами соседствуют мадагаскарский удав и южная желтая анаконда — один из четырех существующих в природе видов. Выставка «Удивительный мир рептилий» представляет биотопы, в которых животные встречаются в дикой природе. В обществе варанов, ящериц здесь обитают разные ядовитые змеи, удавы и питоны.
В «Хижине змеелова» содержится 57 видов ядовитых пресмыкающихся со всего мира. В их числе — черная мамба, австралийский тайпан, смертельно опасная королевская кобра, гигантские габонская гадюка и южноамериканский бушмейстер, гремучие змеи, японская змея хабу, ядовитые тигровые ужи и краснокнижные кавказские гадюки.
Мы направляемся в павильон «Змеиное сафари», который находится на старой территории зоопарка недалеко от Дома птиц. Здесь собраны змеи, которых можно встретить в средней полосе России, включая столицу и Подмосковье, а также гости из других стран и континентов. С привычными нам ужами, гадюками и медянками соседствуют узкобрюхий удав из Южной Америки, маисовый полоз из Северной Америки, азиатская змея-носорог, островной полоз из Японии и другие виды.
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Полозы вместо кошек
Одноэтажный бежевый домик с каменным цоколем и аккуратным крыльцом неизменно привлекает посетителей. О том, что здесь обитают рептилии, говорят большая фотография змеи на фасаде, ярко-красная информационная стойка у входа и окна, заклеенные стилизованной под змеиную кожу пленкой. В левой части здания живут игуаны, жабы и черепахи. Два зала со змеями находятся в правом крыле. Здесь всегда царит полумрак, разбавленный светом ламп в террариумах, так что рептилий можно детально рассмотреть.
В павильоне обитают 58 змей. Первый зал посвящен неядовитым видам. В одном из террариумов высушенное дерево обвивает ярко-изумрудная змея-носорог, или длинноносый кустарниковый полоз. Свое название рептилия получила благодаря необычному выросту на голове, напоминающему рог. «Носик» она выставляет на поверхность воды, чтобы чувствовать ее колебания. Обитающие в Северном Вьетнаме и юго-восточной части Китая змеи-носороги еще каких-нибудь 20 лет назад считались практически исчезнувшими. Сегодня их популяция полностью восстановилась, и огромный вклад в это внесли сотрудники Московского зоопарка и Тульского экзотариума.
«Российские специалисты отловили в Северном Вьетнаме 15 особей и начали их разведение. Год за годом родившихся в неволе длинноносых кустарниковых полозов отправляли в зоопарки и природные заказники по всему миру с инструкциями по их содержанию и разведению. Опыт оказался успешным, и змей начали выпускать в привычные для них места обитания. Так удалось спасти целую популяцию», — рассказывает Евгения Даровских, заведующая сектором «Змеиное сафари» Московского зоопарка.
По соседству со змеей-носорогом обитают два маисовых полоза: молочно-белый и оранжевый с черными узорами. Родина этих змей — Северная Америка, но сегодня маисовый полоз считается самым одомашненным видом, и селекционеры вывели более 200 различных окрасов, так называемых морф. В других террариумах проживают амурский полоз — самая крупная неядовитая змея России, которая может достигать более двух метров в длину, и островной полоз, облюбовавший остров Кунашир и Японию, где теплолюбивые рептилии греются в том числе в термальных источниках. К слову, раньше в японских деревнях островных полозов содержали вместо кошек — для охоты на мышей и крыс.
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Желтые «ушки» и зигзаги
Всех рептилий из «Змеиного сафари» вывели в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка под Волоколамском. Второй зал принадлежит змеям, обитающим в средней полосе России, включая Московский регион. В одном большом вольере проживают обыкновенные ужи, во втором — обыкновенные гадюки. Дно террариумов устлано несколькими слоями лесного мха, чтобы пресмыкающиеся могли прятаться в норах-укрытиях.
Отличить эти виды змей легко: неядовитые ужи значительно больше в размерах, у них черно-белое брюшко, блестящая чешуя и желтые или оранжевые пятна за головой. Гадюки в основном коричневого или серого цвета с полосой на спине в форме зигзага. Правда, изредка встречаются и черные особи. Они короче и толще ужей, а голова у гадюк треугольной формы. Область за глазами напоминает щеки, именно здесь находятся ядовитые железы: мощные мышцы сокращают их в момент укуса.
«Половина ужей и гадюк у нас сейчас на зимовке. Для змей это обязательная часть жизненного цикла. В природе они ищут укромные места под землей, а в зоопарке мы переносим их в темное и прохладное помещение. Во время зимовки у рептилий замедляется метаболизм: они не охотятся, не едят, но при этом практически не расходуют энергию. Так что потери в весе совершенно незначительные — до 10 процентов от массы тела», — продолжает Евгения Даровских.
Кроме ужей и гадюк, в Москве и Московской области можно встретить медянку, которая тоже представлена в павильоне. Все три вида змей занесены в Красную книгу Москвы и Московской области. Этих медно-красных и серо-бурых змеек часто считают ядовитыми, хотя укус медянки безопасен. В отличие от ужей, обитающих около водоемов с лягушками и рыбой, и гадюк, предпочитающих болотистую местность, медянки селятся на полянах и опушках, сухих лугах и лесных вырубках, избегая сырых мест. Питаются они в основном ящерицами.
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Гадюку лучше обойти
Змеи ведут уединенный образ жизни и собираются группой только во время размножения после зимовки. В нашей местности опасной для человека считается только обыкновенная гадюка, но ее яд не смертелен. Если один укус королевской кобры может убить слона, то нападение гадюки взрослый человек перенесет достаточно спокойно, если не возникнет аллергических реакций. Достаточно накрыть ранку чистой тканью или салфеткой, пить побольше воды, принять антигистаминные препараты, поменьше двигаться и обратиться за медицинской помощью.
«Яд служит змеям для охоты и пищеварения, они не тратят его понапрасну. Столкнувшись с опасностью, змея сначала предупреждает: шипит, делает резкие выпады, будто кусая воздух. Гадюку нужно обойти стороной, а если рептилия оказалась слишком близко — замереть и не двигаться, тогда змея отползет сама. Во время прогулки в лесу рекомендуется надевать высокие резиновые сапоги и внимательно смотреть под ноги. Как и все их сородичи, гадюки глухие, но очень хорошо чувствуют любые вибрации. Поэтому достаточно пошуршать в траве палкой, чтобы их спугнуть», — объясняет собеседница mos.ru.
В неволе змеи живут долго. Ужи и полозы — до 15 лет, а удавы и питоны могут прожить до 50. Содержание рептилий — дело ответственное, им необходимы специальные условия: просторный закрытый террариум с обогревом в виде ламп или специальных ковриков, коряги, листья и мох, чтобы змея могла найти себе укрытие, вода в свободном доступе и правильное питание.
Как и другие животные, змеи могут болеть. В Московском зоопарке их ежедневно осматривают киперы, а если замечают тревожные симптомы, обращаются к ветеринару-герпетологу.
«Перед тем как завести змею, нужно прочитать, как за ней ухаживать. Ядовитые виды нельзя содержать дома: они представляют угрозу не только для владельца и его близких, но и для соседей. К тому же змея — это не кошка или собака. Рептилии привыкают к запаху человека, разрешают брать себя в руки, но никакой привязанности, а тем более любви, у них не возникает — пресмыкающимся недоступны такие эмоции, они живут инстинктами», — предупреждает специалист.
Чтобы попасть на экскурсию в «Змеиное сафари», нужно приобрести билет в терминале у входа в павильон.