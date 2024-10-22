Симптом и защита. Как справиться с кашлем в сезон простуд

Об этом беседуем с д.м.н., профессором, заслуженным врачом РФ, президентом Межрегиональной ассоциации специалистов респираторной медицины (МАСРМ) Андреем Зайцевым.
Защитное действие
Ольга Захарова, aif.ru: Андрей Алексеевич, что такое кашель — болезнь или признак заболевания?
Андреей Зайцев: Безусловно, кашель — это симптом, то есть признак, какого-либо заболевания. Но с клинической точки зрения, также важно понимать, что кашель в ряде ситуаций — это рефлекторный акт, играющий большую роль в самоочищении дыхательных путей. В этом состоит его защитное действие.
— Какие бывают виды кашля и при каких заболеваниях?
— По характеру кашля выделяют непродуктивный, или сухой, кашель и продуктивный, то есть с экспекторацией (выделением, очищением дыхательных путей) мокроты. В обиходе его называют влажным.
Продуктивный кашель наблюдается при заболеваниях, связанных с воспалительными поражениями дыхательных путей, сопровождающихся гиперпродукцией бронхиальной слизи. Иными словами, важно понимать, что кашель с мокротой свидетельствует о поражении нижних дыхательных путей (острый и хронический бронхит, пневмония), тогда как непродуктивный кашель чаще всего ассоциирован с острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ), то есть с процессом в верхних дыхательных путях. И врач как раз, чтобы понять направление лечения, обязательно должен определить, какой вид кашля у пациента.
Для сухого и для влажного
— Чем опасен кашель, который не лечат? И чем его следует лечить?
— Очевидно, что «лечить» нужно не кашель, а заболевание, сопровождающееся кашлем, но и сам кашель порой может привести к целому ряду неблагоприятных последствий. Из наиболее частых осложнений кашля на фоне ОРВИ можно выделить боли в области грудной клетки и брюшного пресса, охриплость голоса. Кашель может привести даже к перелому рёбер. У пациентов с хроническими заболеваниями лёгких, протекающими с буллезной перестройкой лёгочной ткани, кашель может сопровождаться развитием пневмоторакса. Нередким осложнением кашля является кровохарканье.
В отношении терапии кашля необходимо вновь вернуться к его характеру — продуктивный и непродуктивный. Это очень важно, так как при непродуктивном, то есть сухом кашле назначать муколитики нецелесообразно. Здесь возможно применение таких противокашлевых средств, как Либексин, Бутамират или Ренгалин. Эти препараты отражают очевидную цель терапии — снижение выраженности кашля.
А вот при продуктивном кашле целесообразно назначение муколитических препаратов, действие которых состоит в уменьшении вязкости мокроты и улучшении её выведения из нижних дыхательных путей.
При необходимости могут применяться средства, которые показаны для лечения как сухого, так и влажного кашля. Например, уже упомянутый Ренгалин оказывает противовоспалительное, противоотечное, антиаллергическое, спазмолитическое действие. Но всё равно важно, чтобы специалист вовремя определил характер кашля.