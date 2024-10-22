Симптом и защита. Как справиться с кашлем в сезон простуд

— Очевидно, что «лечить» нужно не кашель, а заболевание, сопровождающееся кашлем, но и сам кашель порой может привести к целому ряду неблагоприятных последствий. Из наиболее частых осложнений кашля на фоне ОРВИ можно выделить боли в области грудной клетки и брюшного пресса, охриплость голоса. Кашель может привести даже к перелому рёбер. У пациентов с хроническими заболеваниями лёгких, протекающими с буллезной перестройкой лёгочной ткани, кашель может сопровождаться развитием пневмоторакса. Нередким осложнением кашля является кровохарканье.