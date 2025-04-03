«Симпсонов» и «Гриффинов» продлили на четыре сезона

Культовые анимационные сериалы «Симпсоны» и «Гриффины» продлили на четыре сезона, пишет The Hollywood Reporter. Производство новых серий заказал телеканал Fox.
Кроме того, телекомпания заказала четыре сезона анимационного ситкома «Закусочная Боба» и объявила о возвращении на экраны сериала «Американский папаша!» в 2025—2026 годах (тоже с продлением на четыре сезона).
Работы над всеми проектами ведет 20th Television Animation. Глава Fox Майкл Торн заявил, что новое соглашение подчеркивает вечную популярность этих сериалов, а также прочные связи и сотрудничество между телеканалом и создателями анимационных хитов.
Сериал «Американский папаша!» шел на Fox девять сезонов, с 2014 года анимация «перебралась» на TBS, где выходила еще в течение десяти лет. В конце марта шоу завершили, тогда же появились сообщения о том, что оно может вернуться на Fox. По подсчетам телеканала, новыми станут 20 — 23 сезоны. «Симпсонов» продлят до 40 сезона, вероятно, количество серий приблизится к отметке 900. «Гриффинов» продлят до 27-о, а «Закусочную Боба» до 19 сезона.
Как сообщалось ранее, в январе 2023 года «Симпсонов» продлили на рекордные 35-й и 36-й сезоны, так проект подтвердил звание самого продолжительного мультипликационного сериала на телевидении. Сериал впервые вышел на телеканале Fox в 1989 году. На январь 2023 года проект насчитывал 740 эпизодов.
Сериалу нередко приписывают различные пророчества. Например, зрители рассмотрели в одной из серий предсказание о том, что Илон Маск купит Twitter (ныне X, заблокирован на территории России) и проведет его ребрендинг.