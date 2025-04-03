«Симпсонов» и «Гриффинов» продлили на четыре сезона

Сериал «Американский папаша!» шел на Fox девять сезонов, с 2014 года анимация «перебралась» на TBS, где выходила еще в течение десяти лет. В конце марта шоу завершили, тогда же появились сообщения о том, что оно может вернуться на Fox. По подсчетам телеканала, новыми станут 20 — 23 сезоны. «Симпсонов» продлят до 40 сезона, вероятно, количество серий приблизится к отметке 900. «Гриффинов» продлят до 27-о, а «Закусочную Боба» до 19 сезона.