«Симпсонам» приписали новое предсказание. На этот раз об Илоне Маске

Эпизод «Симпсонов», вышедший в это воскресенье, показывает, что могло бы быть уготовано бизнесмену Илону Маску, пишет Daily Mail.

В новой серии мистер Бернс покупает Twitter в качестве подарка на день рождения для своей молодой возлюбленной Персефоны. Владелец атомной электростанции в Спрингфилде признается, что приобрел соцсеть по неплохой цене.

«Предыдущему владельцу пришлось продать ее после того, как его беспилотная марсианская ракета врезалась в международную космическую станцию», — рассказывает мистер Бернс.

В серии не упоминается имя Маска, но, как напомнили в Daily Mail, сейчас именно он владелец соцсети X (бывший Twitter). Бизнесмен также хочет отправить ракеты на Марс.

«Симпсоны» известны в том числе и как шоу, предсказавшее ряд событий. Так что в программе нередко пытаются рассмотреть очередное пророчество.

Например, в 12-м эпизоде 26-го сезона (вышел 25 января 2015 года) авторы сериала предсказали покупку Маском Twitter. В 21-й серии 23-го сезона (13 мая 2012) разглядели пророчество ребрендинга этой соцсети.

После выхода новой серии в эфир в социальных сетях уже стали проводить параллели между вымышленным персонажем и бизнесменом.

«Симпсоны» предупредили о столкновении космического корабля Маска и американской космической станции — их нельзя победить в предсказании будущих трагедий (на данный момент у США нет собственной космической станции, всего станций работает две — МКС и китайская орбитальная станция «Тяньгун». — РБК Life) «, “Срочные новости из будущего: они планируют совершить диверсию на одной из ракет Илона Маска, чтобы та врезалась международную космическую станцию и вынудила его продать X (Twitter). Об этом сообщили “Симпсоны”, — цитирует Daily Mail посты из соцсетей.

Маск купил Twitter год назад, в октябре 2022 года. Знаменитый логотип в виде синей птицы на белую букву X в соцсети заменили в июле 2023 года.