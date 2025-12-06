Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Симоньян усомнилась в престиже списка самых влиятельных людей FT

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в Telegram прокомментировала свое попадание в список самых влиятельных людей мира британской газеты Financial Times (FT).

Источник: Пресс-служба Президента России

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в Telegram прокомментировала свое попадание в список самых влиятельных людей мира британской газеты Financial Times (FT).

«В списке лидеров по версии Financial Times, кроме меня, также глава британской разведки, руководитель аппарата Белого дома и мэр Нью-Йорка. Спорная компания», — написала она.

FT объяснила включение Симоньян в список самых влиятельных людей мира тем, что они считают ее одной из наиболее преданных сторонниц курса президента России.

Помимо Симоньян, в список попали основатель компании Nvidia Дженсен Хуанг, руководитель аппарата сотрудников Белого дома Сьюзан Уайлс, глава службы внешней разведки Великобритании MI6 Блейз Метревели, избранный мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани, исполнительный вице-председатель американской технологической компании Oracle Сафра Кац, исполнительный вице-президент китайского производителя автомобилей BYD Стелла Ли и другие.