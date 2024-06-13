Симметричных людей не бывает. Остеопат: что делать, когда ноги разной длины

«Идеально симметричных людей не бывает, и небольшая разница в длине рук и ног, разумеется, встречается, и довольно часто. Но клинически значимой считается разница 0,75 см и более. В этом случае ортопед может поставить диагноз анатомическая разновеликость нижних конечностей, — объясняет Владислав Воробьевский. —. Причиной этого явления также может быть генетика и аномальное развитие. Но кроме того, критическая разница в длине нижних конечностей может возникнуть в ходе восстановления от травм и операций на ноге».