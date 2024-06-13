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Симметричных людей не бывает. Остеопат: что делать, когда ноги разной длины

Мы об этом порой не задумываемся, но ноги у нас разной дины. Мы вообще, не симметричны строго говоря. Но нередко это становится причиной многих проблем.

Источник: Freepik

Как понять, ноги у вас разные в рамках нормы, или это уже патология? Какие симптомы об этом расскажут, и как вылечить разновеликость нижних конечностей? Об этом aif.ru рассказывает врач- остеопат, реабилитолог Владислав Воробьевский.

Шесть признаков разновеликости ног

«Идеально симметричных людей не бывает, и небольшая разница в длине рук и ног, разумеется, встречается, и довольно часто. Но клинически значимой считается разница 0,75 см и более. В этом случае ортопед может поставить диагноз анатомическая разновеликость нижних конечностей, — объясняет Владислав Воробьевский. —. Причиной этого явления также может быть генетика и аномальное развитие. Но кроме того, критическая разница в длине нижних конечностей может возникнуть в ходе восстановления от травм и операций на ноге».

Чтобы заподозрить такое явление, не обязательно мерить длину каждой ноги. Об этом диагнозе расскажут и такие симптомы, как:

  • боль в одной ягодице и тянущие боли в шейном отделе с противоположной стороны от ноющей ягодицы;
  • невозможность удерживать равновесие, если стоять с закрытыми глазами, поставив стопы вместе; падать человек будет в ту сторону, где нога короче.
  • боли в икроножной мышце короткой ноги при длительной ходьбе.
  • односторонняя боль в спине при длительном положении стоя.
  • восходящий сколиоз, как адаптация позвоночника.
  • нарушение прикуса.

Как выровнять ноги

Есть несколько вариантов лечения анатомической разновеликости ног, выбор того или иного определяется и возрастом пациента, и степенью выраженности разницы в длине ног. Правильно определить вид разновеликости и устранить клиническую (выраженную) аномалию может грамотный врач (ортопед и остеопат).

В качестве лечения могут использоваться:

  • ортопедические приспособления (ортопедический подпяточник или каблук). Но они помогут только если разница в длине ног — меньше 4 см. Если она больше — то пациенту показано только оперативное лечение по вытяжению костей ног с применением аппарата Илизарова.
  • остеопатия. К сожалению, взрослым людям это не поможет. Имеет смысл применять отсеопатические техники только в детском и подростковом возрасте, пока зоны роста костей еще не закрылись. Но если приступить к коррекции вовремя, то эффект будет. Имеются достоверные клинические результаты эффективности.
  • индивидуальные стельки. При необходимости врачи-ортопеды и остеопаты изготавливают стельки с учетом разновеликости и типа плоскостопия, чтобы закрепить эффект лечения.

«Существуют ситуации, когда у пациента есть несущественная анатомическая разновеликость ног (до 0,75 см), но при этом она проявляется клиническими симптомами (за счет наличия дисфункций суставов таза), — говорит эксперт. — Остеопат может поработать с суставами таза, устранить дисфункцию, и благодаря этому можно устранить все симптомы, чтобы компенсировать нарушение».