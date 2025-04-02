Силы на нуле. Врач Хаштуков назвал самый тяжелый день недели

Какой день недели самый сложный с точки зрения здоровья? Об этом aif.ru рассказал ассистент кафедры профилактики детских болезней Института материнства и детства Пироговского Университета Заур Хатшуков.
Сложно научно подтвердить, накапливается ли усталость к четвергу, но есть предположение, что именно в этот день недели она достигает пика, а к пятнице, когда близится отдых, появляется психологическая готовность к завершению дел.
В значительной степени наше самочувствие зависит от нашего мышления, ведь мы существа социальные и склонны к планированию. Мы знаем, что если завтра выходной или если сегодня хорошо отдохнуть, то это положительно скажется на нашем состоянии. Четверг же может восприниматься как день с высокой учебной нагрузкой и подготовкой к будущим выходным.
Когда впереди короткая рабочая неделя, ощущение предстоящего выходного придает энергии и желание заниматься любимыми делами. Важно, чтобы родители умели распознавать симуляцию у ребенка и отличать ее от реальных проблем.
Существует множество исследований о внутрисемейных процессах, которые помогают родителям лучше понимать своего ребенка и выстраивать с ним доверительные отношения. Субъективные ощущения важны, и их нельзя игнорировать, как, например, в случае головной боли, когда человек утверждает, что у него болит голова.