Силы на нуле. Врач Хаштуков назвал самый тяжелый день недели

В значительной степени наше самочувствие зависит от нашего мышления, ведь мы существа социальные и склонны к планированию. Мы знаем, что если завтра выходной или если сегодня хорошо отдохнуть, то это положительно скажется на нашем состоянии. Четверг же может восприниматься как день с высокой учебной нагрузкой и подготовкой к будущим выходным.