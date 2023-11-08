Сильвестр Сталлоне откровенно рассказал об отношениях с погибшим сыном
Сейдж Сталлоне умер в возрасте 36 лет в 2012 году.
Сейдж Сталлоне умер в возрасте 36 лет в 2012 году.
Сильвестр Сталлоне рассказал в новом документальном фильме «Слай» об отношениях со своим сыном Сейджем, трагически погибшим в 2012 году. Об этом пишет Daily Mail.
Сейдж Сталлоне умер в возрасте 36 лет в июле 2012 года. Причиной смерти стала ишемическая болезнь сердца. Сын актера активно занимался творчеством и успел сняться в нескольких фильмах, в том числе он сыграл в фильме «Рокки 5» (1990) сына главного героя — Роберта Бальбоа.
По сюжету, герой Сейджа Сталлоне чувствовал отсутствие внимания от своего отца, так как тот был сосредоточен на обучении молодого боксера Томми Ганна, которого сыграл Томми Моррисон.
В фильме Сильвестр Сталлоне признался, что сюжет фильма был похож на его реальную жизнь: находясь на пике своей популярности в 1990-х годах, актер был сосредоточен на работе и проводил мало времени с сыном.
«К сожалению, порой мы ставим некоторых вещи выше своей семьи. И последствия этого весьма радикальны и разрушительны», — отметил Сталлоне.
На сегодняшний день актер воспитывает троих дочерей от брака с моделью Дженнифер Флавин. Первая жена, актриса Саша Чак, родила актеру двух сыновей — Серджио и погибшего Сейджа.
Документальный фильм «Слай» вышел на стриминговом сервисе Netflix 3 ноября. Лента рассказывает о жизни и непростом карьерном пути Сильвестра Сталлоне. Режиссером проекта выступил Том Зимни, который работал над клипами американского рок-музыканта Брюса Спрингстина. В самом фильме можно увидеть как самого Сталлоне, так и его коллег из киноиндустрии, в том числе Арнольда Шварценеггера и Квентина Тарантино.